Junto a sus hijas, Madonna recupera la sonrisa en el concierto de Billie Eilish

A inicios de este mes, Madonna dio a conocer el sensible fallecimiento de su hermano Christopher Ciccone a causa de una enfermedad. Y aunque la herida seguramente está lejos de cerrar, la cantante ha encontrado consuelo en su familia, en especial sus hijos. Es por eso que recientemente quiso disfrutar junto a sus gemelas Stella y Esther de una velada mágica en un concierto de Billie Eilish, a quien tuvieron la oportunidad de saludar.

© Instagram @madonna Madonna llevó a sus gemelas al concierto de Billie Eilish en el Madison Square Garden.

El pasado 21 de octubre ‘La Reina del Pop’ usó su cuenta de Instagram para compartir algunas postales de su inolvidable noche en el Madison Square Garden, donde Billie ofreció varios conciertos como parte de su gira Hit Me Hard And Soft: The Tour. “Es lindo salir”, escribió Madonna etiquetando a la intérprete de 22 años.

© Instagram @madonna Madonna y sus hijas disfrutaron del show de Billish desde un lugar privilegiado.

Además de los detalles de su look sexy con aires góticos, la intérprete de Material Girl mostró algunos vistazos de la increíble presentación de Billie, la cual ella y sus hijas de 12 años disfrutaron desde un lugar privilegiado. Emocionadas, Stella y Esther no dejaron de corear los éxitos de la ganadora del Oscar, quien hizo vibrar a todos en el emblemático recinto neoyorquino.

Stella y Esther corean las canciones de Billie Eilish

Pero la experiencia de Madonna y sus gemelas no se limitó a cantar con el resto del público, pues tuvieron una oportunidad que cualquier fanático de Billie soñaría con tener. En un momento de la noche, madre e hijas pudieron saludar a la intérprete de Bad Guy en el backstage y fotografiarse con ella.

© Instagram @madonna Madonna y sus hijas lucieron atuendos originales.

© Instagram @madonna Con 12 años, Stella y Esther son las menores de los seis hijos de Madonna.

La cantante de 66 años mostró tanto los posados de sus hijas, quienes acudieron al concierto usando atuendos atrevidos y originales, como fotos junto a ellas, y por supuesto junto a Billie. La también ganadora del Oscar se mostró muy sonriente abrazando a las niñas, quienes al parecer son grandes fanáticas suyas.

© Instagram @madonna Madonna y sus hijas Stella y Esther en su encuentro con Billie Eilish.

© Instagram @madonna Stella y Esther resultaron ser grandes fans de Billie Eilish.

Medios como People y Page Six reportaron Madonna también disfrutó del show con el entrenador de fútbol Akeem Morris, su rumorado novio de 28 años, aunque él no apareció en su publicación de Instagram.

La reciente pérdida de Madonna

Esta aparición pública de Madonna ocurre apenas unas semanas después de que diera a conocer el sensible fallecimiento de su hermano Christopher Ciccone, a los 63 años. “Mi hermano Christopher se ha ido. Fue el ser humano más cercano a mí durante mucho tiempo. Es difícil explicar nuestro vínculo, pero surgió del entendimiento de que éramos diferentes y de que la sociedad nos lo iba a poner difícil por no seguir el status quo. Nos tomamos de la mano y bailamos durante la locura de nuestra infancia”, expresó la intérprete al compartir algunas nostálgicas fotos junto a su hermano.

© Instagram @madonna Madonna y su hermano Christopher Ciccone, fallecido a los 63 años.

“Yo le admiraba. Tenía un gusto impecable. Y una lengua afilada, que a veces usaba contra mí, pero yo siempre le perdonaba. Subimos juntos a lo más alto y tropezamos en los más bajos. De algún modo, siempre nos volvíamos a encontrar, nos tomábamos de la mano y seguíamos bailando”, agregó en su publicación.

Si bien, Madonna no dio detalles sobre la enfermedad de su hermano, reveló que sus últimos días fueron difíciles. “Hice todo lo que pude para mantenerlo vivo el mayor tiempo posible. Sufrió mucho al final. Una vez más, nos tomamos de las manos, cerramos los ojos y bailamos juntos. Me alegro de que ya no sufra. Nunca habrá nadie como él. Sé que está bailando en alguna parte”, concluyó su mensaje.