Clarissa Molina en su aventura profesional más esperada: 'Todo en mi vida ha sido un gran reto'

¿Qué ha sido lo más complicado que has pasado para llegar a sacar tu canal de YouTube?

Te voy a contar que aquí, para mi canal de YouTube, que mi hermano lo abrió en el 2015, yo no tenía acceso al YouTube. O sea, todo en mi vida ha sido como un reto. Como que no gané el primer año en 'Nuestra Belleza Latina', fue en el segundo. Como que siempre hay algo extra que yo tengo que hacer, pero la bendición es maravillosa al final. Y esto no fue la diferencia, un obstáculo para abrir este YouTube, para recuperar mi YouTube.

Eso fue terrible, yo no tenía acceso a mi YouTube, el Google no pudo hacer lo normal, no pude, no podía. Yo tenía como tres meses tratando de recuperar mi cuenta de YouTube. Y yo: 'Bueno, papá Dios, esta es la prueba que tú me tienes para este proyecto específicamente'. Me frustré mucho. Dije: 'Bueno, esto no va a pasar, voy a tener que empezar de cero. Pero siempre hay un ángel que te ayuda. Él es diseñador visual para Google, es un dominicano, Juan Angustia. Ese chico fue mi ángel en todo este proceso. De verdad, si yo me pongo a ver mi vida, todo en mi vida me ha costado el triple conseguirlo, porque siempre voy por la vía correcta. Esa soy yo. Y así seré yo siempre. Mi papá me crió así, mi mamá también. Pero siempre me ha costado el triple, siempre. Y esos obstáculos cuando llegan, hoy en día, entonces ya los reconozco y digo: 'Este es el obstáculo de este proyecto. Perfecto. Déjame ver cómo ahora resuelvo'. Y siempre lo resuelvo para mejor.