Clarissa Molina se sincera sobre su éxito en el cine, Broadway y su rol en la nueva era de 'Nuestra Belleza Latina'

Te acabamos de ver muy contenta en tu debut como productora de teatro en la obra ‘TOC TOC’, en la que también actúas, ¿cómo fue?

“Estoy muy contenta de producir una obra de teatro, nunca me había pasado por la mente hasta que comencé a hacer teatro dos años atrás. Me encanta, me voy a mantener como productora, obviamente por cosa de tiempo a veces no podré ir como actriz tal vez a todas las funciones, pero sigo como productora porque me encantó la experiencia. Creo que es una manera de crear oportunidades y trabajo. Y el teatro es un arte hermoso que no se puede dejar morir.