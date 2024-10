El sentido mensaje de Clarissa Molina a su mamá en su cumpleaños: ‘Dios te de mucha vida y salud’

Para Clarissa Molina su madre ha sido una de las mayores fuentes apoyo en su vida, además de una cómplice y gran amiga. Por eso, nunca pierde la oportunidad de demostrarle el gran amor y agradecimiento que siente hacia ella, ya sea por medio de sorpresas y experiencias especiales, o mediante sentidas dedicatorias. La señora Clara Contrera acaba de cumplir años, y su famosa hija no tardado en felicitarla con un lindo mensaje en redes sociales.

© Instagram @clarissamolina Para Clarissa su madre ha sido su apoyo incondicional.

“Hoy es un día muy especial, nació mi madre, la verdadera reina, la real, la mera, mera, ¡la que es!”, escribió la colaboradora de Univision en sus historias de Instagram al compartir un video de su mamá muy tranquila viajando en un auto descapotable.

“Mami, te amo con mi corazón. Feliz cumpleaños, que Dios te de mucha vida y salud ¡tan bella! Dios te proteja y te cuide siempre”, agregó en su mensaje. Clarissa ambientó su video con una canción muy especial y significativa que refleja su sentir hacia su mamá: Mi Persona Favorita, de Alejandro Sanz y Camila Cabello.

Clarissa Molina celebra a su mamá en su cumpleaños

La guapa conductora de El Gordo y La Flaca nunca escatima en palabras cuando se trata de festejar a su mamá. Hace tiempo, al celebrar el Día de las Madres, también le dedicó un lindo mensaje acompañado de un video bailando bachata junto a ella. “Con la única persona que puedo despatillarme bailando es con MAMI! Mami, feliz día de las madres que Dios te siga bendiciendo grandemente con mucha salud. ¡Te amo! ¡Bachateen con su mami hoy los que puedan!”.

Clarissa Molina celebra el Día de las Madres al ritmo de bachata

El difícil momento en el que se separó de su mamá en su infancia

Hace algunas semanas, Clarissa concedió una entrevista Tanya Charry para el segmento En Confianza, del programa El Gordo y La Flaca, y entre otros temas habló de su pasado familiar. La dominicana contó que cuando era niña sufrió mucho al separarse de sus padres cuando ellos viajaron a Estados Unidos.

“Claro que sí (me dio duro), imagínate, y es como que tú dices ¿y ahora? Tú no sabes qué hacer como niño”, contó. ‘Clari’, recordando que se quedó en su natal Santiago de los Caballeros. “Ahí viví con la mamá de mi media hermana, Isabel, ella se mudó de donde vivía a donde yo vivía porque mi mamá tuvo que irse a Nueva York, mi papá también, entonces me quedo viviendo con ella. O sea, quedo sin mi papá y sin mi mamá a quienes yo veía todos los días de mi vida”, recordó.

© Instagram @clarissamolina Clarissa Molina se separó de sus padres por años cuando ellos se mudaron a Estados Unidos.

“Me acuerdo mucho de esos momentos, más en las tardes, me deprimía mucho, lloraba mucho sola”, confesó. Pero pese a lo mucho que los echaba de menos, nunca les reprochó nada. “Yo quería que ellos estuvieran bien, ‘como por qué yo tengo que estar en el medio, ¿por qué no se hablan ustedes dos?’. Los extrañaba muchísimo”, admitió.

“Ya a los 15 años, finalmente, salieron los papeles y nos mudamos… Yo me vine a Nueva York, llego un 2 de julio a Estados Unidos”, relató, explicando que sus hermanos también vivieron el proceso. Sin embargo, no se reunió de inmediato con su mamá. “Ahora que lo veo, duré un montón de tiempo sin verla, yo la vi cuando vine aquí a Estados Unidos y la relación de ellos (sus padres) no estaba muy bien en ese momento”, contó. “Uno ve a sus padres como seres perfectos, pero al final son seres humanos”, reflexionó.