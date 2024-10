Kailey Levy hereda el exquisito estilo de su bella mamá, Elizabeth Gutiérrez

Kailey Levy dejó sin aliento a sus seguidores durante el pasado fin de semana al compartir unas imágenes en bikini. La hija de Elizabeth Gutiérrez y William Levy cautivó a sus seguidores con las imágenes en las que no solo presumió su belleza física, sino también dejó claro que es la viva imagen de su guapa mamá. Esas fotos en bikini color morado no fueron las únicas que Kailey compartió en sus redes, pues también publicó unas nuevas postales en las que una vez más hizo gala de su encanto.

© @kaileylevy19 Kailey Levy, la hija de 'Ely' y William Levy deslumbró en las redes con estas fotos

"Me again (otra vez yo)", escribió Kailey junto a unas fotos en las que aparece con un vestido negro de tela brillosa y con unos sutiles cut out. Los fans de la adolescente, así como de sus propios padres no fueron indiferentes a las fotos de Kailey. El actor de series como Montecristo comentó: "Love you mucho mi princesa", escribió William Levy, a lo que la jovencita respondió: "Te amo ❤️". Además, la madre del propio actor de raíces cubanas también comentó: "Bella mi princesita", expresó Bárbara Levy, abuela paterna de Kailey, quien respondió así l piropo de su abuela: "Amo".

En tanto, 'Ely' comentó el carrusel de fotos de su hija con lo siguiente: "Que cosa más hermosa mi vida😍", escribió Elizabeth Gutiérrez.

© @kaileylevy19 Kailey Levy dejó sin palabras a sus fans con su belleza

Las fotos de Kailey se dan en medio de lo que parece ser un descanso de otoño al lado de Ivy Puente, la novia de su hermano mayor Christopher Alexander. Kailey e Ivy se han hecho muy cercanas, y con el paso del tiempo han fortalecido su amistad, al punto de que ya viajan juntas, eso sí, siempre bajo la supervisión y cuidado de sus respectivos padres, pues recordemos que Kailey tiene 14, mientras que la novia de 'Tophy', 17 años.

Las más recientes fotos dejan a la vista el increíble parecido entre madre e hija, además de comprobar que Kailey ha heredado el estilo de su mamá, con un toque un poco más jovial de acuerdo a su edad.

© @gutierrezelizabeth_/@kaileylevy19 Elizabeth Gutiérrez y su hija Kailey

Además de estar cursando sus estudios, Kailey está por empezar una película con su padre, pues uno de sus más grandes anhelos es seguir sus pasos dentro de la industria. Elizabeth Gutiérrez reveló en abril pasado, a su paso por Despierta América, que a su hija menor le llaman la atención las cámaras. "Mi hija Kailey va a hacer, próximamente, una serie con William en España. Si ella quiere, la apoyamos", admitió en ese momento, asegurando que Christopher, su hijo mayor, está enfocado en su carrera como beisbolista.

© @kaileylevy19 Kailey y William Levy en una foto de hace unos años

En una reciente felicitación de cumpleaños por el gran día de William Levy, la pequeña Kailey le dedicó unas palabras y sacó a relucir sus deseos por seguir su camino en la actuación. "¡¡Te admiro tanto y no puedo esperar a seguir tu camino actuando!!", escribió la adolescente junto a un foto de padre e hija de hace unos años.