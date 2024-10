Sebastián Caicedo y Juliana Diez se han comprometido tras dos años de relación

Suenan campanas de boda para Sebastián Caicedo y Juliana Diez, quienes este fin de semana se han comprometido tras casi dos años de relación. Emocionados, los futuros esposos han compartido la feliz noticia con todos sus seguidores a través de sus redes sociales, haciendo eco de la felicidad que habita en estos momentos en sus corazones y dejando en claro que su amor solo se ha fortalecido con el tiempo y sin importar las adversidades.

A través de su perfil de Instagram, Sebastián compartió un video en el que mostró el momento en el que un poco nervioso, pero con el firme deseo de comenzar una nueva etapa de la mano de Juliana, le pidió que se casara con él, ante la mirada testigo de algunos de sus amigos más cercanos y de la familia de ella, pues además, se econtraban celebrando su cumpleaños. "Desde que llegué a Medellín me enseñaron que Dios no une personas, Dios une propósitos. Más allá de celebrar el cumpleaños de Juli, estamos a punto de cumplir dos años, y no ha sido fácil, sobre todo porque cuando crees en Jesús, quieres vivir una vida como Jesús quieres que la vivas. Pero les puedo decir que es lo más gratificante y lo que más te llena en la vida, porque sabes que estás haciendo las cosas bien, porque sé que Dios trae muchas cosas para ti y para mí", se escucha decir al intérprete conmovido en el video.

Sebastián continuó con su discurso en medio de la celebración de Juliana, haciendo la pregunta que todos los presentes ya esperaban con ansias y con el corazón repleto de emociones: "Princesa hermosa, te esperaba. Solo puedo decirte que el tiempo de Dios es perfecto, Juli... ¿quieres pasar el resto de nuestras vidas buscando el amor de papito Dios?", expresó el intérprete conmovido, a lo que su futura esposa respondió entre lágrimas: "Te diría y te digo sí unas 10 mil veces. Yo ya le dije y no sé cómo le vas a hacer, pero es para toda la vida".

Sebastián acompañó su video con un mensaje en el que habló de lo que significa para él la decisión que en conjunto han tomado: "Le pregunté: '¿Quieres pasar el resto de nuestras vidas buscando el amor de papito Dios?'. Vale la pena creer en su plan para nuestras vidas, dejarnos amar y dejarnos formar día a día para ser mejores el uno para el otro. Tomar la decisión de estar juntos de la mano de Dios y vivir para un propósito mayor con Él, ¡es nuestra mejor decisión!", compartió conmovido.

Así nació el amor de Juliana y Sebastián

En septiembre del año pasado, Sebastián Caicedo compartió en sus redes sociales una foto con Juliana junto al siguiente mensaje: “Un amor inesperado como anhelado, junto a una amistad llena de complicidad y ¡ganas de comernos el mundo! Gracias Monita hermosa por mostrarme el camino al verdadero significado de amor y amistad: ¡JESÚS!”, escribió entonces haciendo alusión a la fe que comparte con su pareja y revelando cómo fue que se fue dando su relación.