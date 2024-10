Isabella Castillo nos revela cómo toma las rupturas amorosas: ‘Algo que tenía que aprender de esa persona’

Isabella Castillo fue una de las celebridades que se hicieron presentes en la blue carpet de los Premios Billboard de la Música Latina 2024. La actriz de raíces cubanas lució espectacular con un vestido de Giannina Azar con el que literalmente brilló y se convirtió en el centro de las miradas. A su paso por la alfombra, Isabella, quien recién estreno Sed de Venganza a través de Telemundo, nos habló de lo feliz que estaba por la buena aceptación de su serie, misma en la que comparte créditos con Danilo Carrera. Además de esto, Isabella nos habló de su vida entre Estados Unidos y México, así como de su situación sentimental.

© GIORGIO VIERA Isabella Castillo en la 'blue carpet' de los Premios Billboard de la Música Latina

"Estoy feliz en esta gran celebración de la música latina", dijo sobre su asistencia a la entrega de premios, la cual será televisada este domingo 20 de octubre en punto de las 9pm/ 8C por la señal de Telemundo. "Estoy feliz con el estreno de Sed de Venganza que le fue increíble y al publico le encantó. Obviamente siempre están los nervios del estreno".

© Alexander Tamargo / @altaimages Isabella Castillo está soltera y plena con su carrera como actriz

Hablando un poco sobre cómo está su corazón, Isabella nos confirmó que está soltera. Sobre la búsqueda de una pareja, indicó que ella es más reservada y que prefiere que las relaciones fluyan de manera natural. "Fíjate que soy rara son una chica rara... No ando por la vida buscando nuevas opciones o escribiéndole a la gente, como que siento que no me presto mucho para eso", dijo.

Isabella también reflexionó acerca de sus relaciones pasadas, como su matrimonio con el actor Matías Novoa, de quien se separó hace tres años. "Soy muy creyente confío en Dios y siento que, el hombre que me ponga en la vida en su momento, aunque no haya seguido con él fue algún aprendizaje o algo que tenía que aprender de esa persona y una experiencia bonita o no algo que tenía que vivir así que nunca me niego nunca le cierro las puertas al amor. Amo amar".

¿Y cómo debe de ser el galán que conquiste su corazón? La actriz de 29 años aseguró que la parte física es lo de menos para ella. "Debe tener un gran corazón y un alma muy bonita, lo demás... sabemos que el físico todos vamos a ir todos al mismo lugar. Lo que a mí realmente me conquista es el interior de alguien".

Hablando un poco sobre su estilo de vida y la forma en la que su carrera actoral la ha llevado por varios países, Isabella se define como "nómada", pues anda de un lugar a otro. "Yo soy cubana criada en Miami. Hace cuatro años me mudé a Georgia, pero siempre estoy grabando en México, ahora me tocó grabar Sed de Venganza en Miami y fui feliz porque extrañaba a mi gente, mi familia y ahora estoy grabando un proyecto entre México y Las Vegas".

Haciendo un balance de lo que fue su año, Isabella asegura sentirse bendecida, pues cierra con trabajo y salud. "Este 2024 me encantó, siento que hay de años a años para uno y cada año te representa algo en tu vida o es una enseñanza. Este 2024 puedo decir que fui muy bendecida, estaba grabando El Señor de los Cielos, hice Sed de Venganza me encantó mi personaje ahora estoy grabando otro proyecto así que estoy plena y muy feliz, muy agradecida con Dios".

© Alexander Tamargo / @altaimages Isabella Castillo multifacética: ha incursionado también en el cine y la música.

Una vida apacible en Georgia y la creación de su música

Para desconectarse de lo que a veces representa la industria del entretenimiento, Isabella decidió mudarse al estado de Georgia hace un tiempo, donde se ha vuelto devota del running, además de que su vida en ese lugar la mantiene motivada para desarrollar su faceta musical. "Por eso me mudé a Georgia para tener un poco de silencio para estar entre la naturaleza, con mi familia inmediata, con mis perros, últimamente me he metido mucho en el running, entonces el tener un medio maratón o un 10k es algo que me motiva y nunca dejó de lado la creatividad cada vez que tengo un huequito trabajo en mi música, en un proyecto musical pendiente que un día voy a terminar".

Acerca de la música que está creando, Isabella nos reveló que está plasmando sus raíces. "Estoy haciendo un proyecto musical, quiero que se refleje lo que yo tengo en el interior. Es algo mío, sencillo; es Miami con Cuba... Quiero hacer algo diferente, y que yo me sienta orgullosa de, independientemente de lo que se oiga o lo que está de moda, pero para eso siento que tengo que dedicarle mucho tiempo, tenerle mucha dedicación y paciencia". También habló sobre la ilusión que le hace de poder algún día colaborar con Christian Nodal o Carla Morrison.

