Danilo Carrera habla de su amor por el fútbol y confiesa sus deseos de tener una familia

Gracias a su talento y dedicación, Danilo Carrera ha logrado construir una exitosa trayectoria en la televisión, e incluso ha incursionado como director de cine. Hace apenas unos días, el galán ecuatoriano estrenó la serie Sed de Venganza (Telemundo), de la mano de su gran amiga Isabella Castillo. Habiendo conquistado ya sus metas profesionales, el actor ha confesado a HOLA! AMÉRICAS que le queda un importante sueño por cumplir, aunque relacionado más a su faceta personal: tener una familia.

El pasado 17 de agosto Danilo acudió puntual a las instalaciones de Mediapro Studio, en Medley, Florida, para los Billboard Latin Music Awards 2024. Su presencia era imprescindible, pues junto a Carmen Villalobos, se encargó de conducir la gala de premios.

A su paso por la alfombra roja, el actor nos confesó que está ansioso por echar raíces. “Una familia”, respondió sin dudar cuando se le preguntó qué le falta ahora que ha podido desarrollarse en ámbitos como la actuación, el modelaje, los negocios y hasta el fútbol. “Va a llegar algún día. Es algo que llega cuando tiene que llegar”, confió.

Danilo se dijo convencido de estar listo para avocarse a esta parte de su vida, pues consideró que ya ha podido materializar otros anhelos importantes para él. “Es que ya todo lo otro ya lo hice”, expresó. “Ya no quedan más cosas por hacer”, agregó entre risas.

Al mostrarse tan seguro sobre sus deseos, era inevitable preguntarse si Danilo tiene pareja en estos momentos, pues sería el primer paso para formar una familia. Ante este cuestionamiento, el actor se mostró algo misterioso, pero sí dejó entrever que podría haber alguien especial en su vida. “Por ahí me han visto… Tal vez ya hay (una mujer), ya hay, pero no me dejan decir nada”, admitió con una gran sonrisa.

El pasado mes de junio, el intérprete de 35 años confirmó que se encontraba soltero, apenas unos meses después de que se conociera que estaba feliz junto a la actriz Isabella Fernández. Sin embargo, a inicios de este mes, Carrera insinuó que podía estar ya enamorado nuevamente, pues dijo estar soltero hasta que le dieran “permiso de decirlo”.

Su cariño hacia Carmen y su pasión por el fútbol

En la charla, Danilo habló con gran cariño de Carmen, a quien dijo haber conocido hace tiempo en un vuelo. “La química con Carmen no hay que ni trabajarla”, dijo. “Es una mujer guapa, talentosa, es una mujer que tiene una relación súper bonita con su novio, entonces cuando tienes todos esos elementos es muy fácil trabajar y tener esa complicidad”, aseguró.

© Getty Images /Telemundo Danilo y Carmen fueron los encargados de conducir los Billboard Latin Music Awards 2024.

Danilo recordó el momento cuando se despidió temporalmente de la actuación para enfocarse en su otra gran pasión: el fútbol. En 2019 el actor se enroló con el club ecuatoriano Fuerza Amarilla, en Quito, para jugar profesionalmente, y aunque esa carrera no duró mucho, el amor por ese deporte sigue presente en sus días, pues sigue jugando en un equipo.

“Siempre quedan ganas de jugar fútbol”, confesó Danilo. “Y la verdad es que ya tengo 35 (años), sigo jugando en un equipo de tercera división aquí, en el que los niños con los que juego tienen entre 19 y 22 años”, compartió. Pese a la diferencia de edad con sus compañeros, el ecuatoriano aseguró seguir teniendo un buen desempeño. “Sigo siendo uno de los más fuertes y rápidos del equipo”, destacó.