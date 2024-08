Danilo Carrera revela si ya felicitó a Michelle Renaud, su ex, por el nacimiento de su hijo

Aunque Michelle Renaud y Danilo Carrera pusieron fin a su historia de amor hace algunos años, hasta ahora no han podido escapar de los cuestionamientos relacionados con su relación. Tal y como sucedió recientemente, cuando el actor fue cuestionado directamente sobre el reciente nacimiento del segundo hijo de la actriz; algo a lo que el intérprete contestó con total sinceridad y sin dejar lugar a dudas, aprovechando la ocasión para revelar si es que tras su rompimiento, mantiene contacto con Michelle.

© Getty Images Danilo Carrera dejó en claro que no mantiene contacto con su ex

Fue durante una charla que sostuvo con el programa de Telemundo, Pica y se extiende, que el intérprete fue cuestionado sobre si ha tenido algún tipo de contacto con su ex, especialmente ahora que se ha convertido en madre por segunda ocasión. Algo a lo que el intérprete respondió de manera puntual. "No, no tenemos relación", sentenció.

© IG: @michellerenaud La actriz se convirtió en madre hace unas semanas

En ese mismo sentido, se le preguntó si es que de alguna manera le había hecho llegar sus buenos deseos ahora que ha iniciado una nueva etapa en la maternidad, por lo que aprovechó el momento para enviarle un especial mensaje a Michelle y a su hijo Marcelo, con quien el actor logró construir un vínculo muy especial, a través de las cámaras de Pica y se extiende. "Deseo realmente que le vaya superbien a ella y sobre todo a su hijo, al que amo. Y yo solo espero que esté bien y a ella también lo mismo, le deseo lo mejor de corazón", expresó.

De nuevo a la soltería

Hace unos meses, Danilo Carrera se abrió de capa con sus seguidores y confirmó que se había dado una nueva oportunidad en el amor. Sin embargo, siempre procuro ser muy discreto, por lo que evitó entrar en detalles respecto a la indentidad de la mujer que le había robado el corazón, aunque tiempo después se supo que se trataba de la actriz Isabella Fernández. Desafortunadamente, hace unas semanas el actor confirmó que había vuelto a la soltería. “Ahorita soltero, cien por ciento…”, expresó para las cámaras del programa televisivo Los Hackers, luego de que fuera cuestionado por el estatus de su vida sentimental.

En otro momento de la charla, Danilo no dudó en hacer una broma en relación con su soltería, a propósito de su asistencia al evento al que asistió como invitado. “Esta noche no creo que termine soltero, pero ahorita estoy soltero, en dos horas no voy a estar soltero…”, dijo con sentido del humor.