Con una tierna foto, Neslihan Atagül presume su pancita de embarazo y confirma que espera un niño

Neslihan Atagül, una de las actrices turcas más queridas a nivel mundial, está feliz disfrutando de la dulce espera de su primer bebé junto a su esposo, el también actor, Kadir Doğulu. La futura mamá, que hace unas semanas celebró su cumpleaños 32 y el primero con la dicha de pronto tener a su hijo en brazos, ha llevado los detalles de su embarazo en lo más privado posible, pero actualizando a sus seguidores sobre su dicha.

Fue a finales de julio cuando la protagonista de Kara Sevda (Amor Eterno) confirmó a través de una linda foto veraniega que espera a su primer bebé. "Nos gustaría mantener esta 'felicidad' en privado por un tiempo más. Aparentemente, esto es lo que nos merecíamos", expresó en ese entonces.

Su felicidad ha crecido, al igual que su pancita, y en el que sería su tercer trimestre, la actriz ha optado por compartir una actualización de su vida personal. Con una foto en el jardín de su hogar, Neslihan acaricia con ternura su pancita mientras pasa un rato tranquilo con sus juguetonas mascotas.

"Hola, baby boy 🩵", escribió sobre la imagen, con lo que confirmaría que ella y Kadir esperan un niño, una pista que ya habían dado en otra de sus publicaciones al referirse al bebé en forma masculina.

Fue durante los festejos de su cumpleaños que la actriz y su esposo mostraron en las redes sociales cómo habían celebrado ese gran día, ahí escribieron: "Estamos muy contentos con mi esposa, familia, esperando con ansias a nuestro hijo 💎". Las felicitaciones llegaron por partida doble, no sólo por el embarazo sin también por el cumpleaños de la futura mamá.

En sus posteriores publicaciones, Neslihan no ha dejado que su pancita se convierta en la protagonista, ocultándola con sus looks; sin embargo, no es algo que sus fans olviden tan fácil, pues además de elogiarla por lo linda que luce en el embarazo, le envían los mejores deseos para esta nueva etapa de su vida.

El broche de oro a una historia de amor

En julio pasado, Neslihan y Kadir celebraron ocho años de feliz matrimonio y, aunque ya sabían que la cigüeña estaba en camino, no habían dicho nada. "Estamos bien cariño, vamos a seguir ?♥️🥂🍀✨♥️", anotó la actriz junto a una linda selección de fotos de sus ratos más lindos.

Su historia de amor inició en 2013, cuando el destino los juntó en las grabaciones de la serie Faith Harbiye (Entre dos Amores), y a pesar de la diferencia de edad de 11 años, su química es inigualable dentro y fuera del set. Se comprometieron en noviembre de 2015 y, en julio de 2016, se casaron en una hermosa boda celebrada en el área de Cubuklu, en Estambul, Turquía.