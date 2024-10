Cameron Diaz revela que su esposo la alentó para que regresara al cine tras su largo retiro: ‘Es el mejor’

Hace una década, Cameron Diaz decidió alejarse de los sets de grabación para enfocarse en su vida familiar junto a su esposo Benji Madden. Su regreso al cine parecía incierto, pues en 2019, tras el nacimiento de su hija Raddix confesó que no tenía la intención de volver actuar. Sin embargo, la intérprete ha reconsiderado aquella postura, y ahora que se encuentra plena con dos hijos, ha hablado entusiasmada sobre su decisión de retomar su carrera, la cual ha sido apoyada por su marido.

© Getty Images Cameron Diaz asistió a la cumbre de las Mujeres Más Poderosas organizada por 'Fortune'.

Cameron asistió la cumbre de las Mujeres Más Poderosas 2024 organizada por la revista Fortune y, entre otros temas, habló del tiempo que estuvo alejada del trabajo. “Estuvimos en la casa durante mucho tiempo, lo cual fue increíble. Así que tuve que esforzarme”, dijo la estrella de Charlie’s Angels sobre su decisión de regresar a la actuación, según recoge E News.

La actriz de 52 años, quien en marzo anunció el nacimiento de su hijo Cardinal, alista su regreso con varios proyectos: Back in Action, película en la que comparte créditos con Jamie Foxx y que se estrenará en 2025; la quinta entrega de Shrek, cuyo lanzamiento está programado para 2026, y la comedia negra Outcome, dirigida por Jonah Hill.

Cameron destacó que Benji la alentó a retomar esta parte de su vida. “Mi esposo es el mejor, él me dijo: ‘Nos has estado apoyando y construyendo la familia'. —Y apoyándolo en sus negocios—, me dijo: 'Es hora de que te apoyemos y dejemos que mami ascienda y haga lo suyo'”, contó.

Sin embargo, la intérprete no se arrepiente de haber hecho una pausa en su carrera. “Me pareció que dar un paso atrás en mi carrera cinematográfica era lo correcto para recuperar mi propia vida, y realmente no me importaba nada más”, admitió. “Ninguna opinión de nadie, ningún éxito de nadie, ninguna oferta de nadie, nada de nadie podía hacerme cambiar de opinión sobre mi decisión de cuidarme y construir la vida que realmente quería tener”, dijo convencida. “Todo depende de lo que te apasione. Para mí, fue construir mi familia”, reflexionó.

© Getty Images Cameron reconoció el apoyo incondicional de su esposo Benji Madden.

Finalmente, después de estos años hubo una oferta que llegó en el momento adecuado y que no pudo rechazar. “No pude decirle que no a Jamie. Él dijo: ‘Ven conmigo’. Y yo le dije: ‘Está bien, hagámoslo’”, contó. Back In Action “es nuestra tercera película juntos”, dijo la actriz, quien antes grabó con Foxx Any Given Sunday (1999) y Annie (2024).

© Instagram @camerindiaz Cameron Diaz ha disfrutado mucho su faceta de madre y esposa.

Su entrega a la maternidad

En 2021, durante una entrevista radiofónica con el programa Quarentined With Bruce, Cameron se sinceraba sobre su papel de mamá y confesaba que no vislumbraba tener que trabajar teniendo a su hija pequeña en casa. “No me imagino el hecho de ser madre, en el punto en el que estoy ahora como madre, con mi hija en su primer año, y tener que estar en un set de rodaje, ya sabes, 14 horas, 16 horas al día lejos de mi hija”, comentaba.

“Mis próximos años se centrarán en ser esposa y madre, que es lo más satisfactorio que me ha pasado en la vida. Ha sido lo mejor de mi vida hasta ahora sin duda. Siento que lo es todo, que es todo lo que esperé durante tiempo. Puedo dedicarme a ello sin tener otras distracciones”, explicaba.