Desde la playa, Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas celebran 13 años de feliz matrimonio

Un día como hoy, pero hace 13 años, Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas unieron sus vidas en una boda de ensueño que se convirtió en el inicio de su historia familiar. En compañía de sus dos hijos, Máxima y León , los actores celebran su aniversario con un posado que el actor compartió en Instagram junto a un emotivo mensaje dedicado a su esposa, de quien se enamoró mientras grababan la telenovela Fuego en la sangre, producción en la que, la historia de amor de sus personajes, traspasó las pantallas de televisión. Tan enamorados como el primer día, celebraron esta fecha que pasó de viaje junto a sus mellizos.

Con esta imagen, el actor celebró 13 años de matrimonio con Elizabeth Álvarez.

Un aniversario con sus hijos

Como pocas veces, el actor usó su cuenta de Instagram para compartir esta imagen con las que celebraron este aniversario con la madres de sus hijos menores, a quien le escribió: "Gracias por la hermosa familia que hemos formado, amada amiga, confidente, esposa y amante ¡Feliz aniversario de bodas!", se lee en el feed del actor. Para celebrar esta fecha, el matrimonio disfruta de unos días en la playa junto a sus hijos, quienes, sin duda, son su mejor regalo.

Por su parte, Elizabeth Álvarez también usó su perfil en esta red social para compartir un mensaje romántico dedicado a su esposo. Para acompañar este texto, la actriz publicó una foto en la que aparecen en la playa, luciendo sus bañadores, listo para un chapuzón: "Amor, conexión que el universo nos otorga a través de su magia para seguir celebrando nuestra vida juntos Jorge Salinas, en nuestro 13 aniversario de bodas. Gracias amor de mi vida", escribió la actriz en la descripción de esta foto.



El romántico intercambio de mensajes en redes marcó la pausa para que sus seguidores, amigos y familia los felicitaran en los comentarios. Entre los mensajes destaca el que les escribió Gabriella Cataño , hija mayor de Jorge Salinas, quien con un "¡Felicidades!", se hizo presente en esta fecha tan importante. También recibió la felicitación de Maribel Guardia , quien comentó: "¡Feliz aniversario! Los amo".

Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez decidieron festejar esta fecha con un viaje familiar.

Su historia de amor