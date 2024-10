Elizabeth Álvarez revela la razón por la que este año no tendrá un viaje de aniversario con Jorge Salinas

Como si se tratara de una tradición, Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas suelen hacer un viaje a cualquier destino del mundo o del país para celebrar su aniversario de bodas. Sin embargo, este año, que cumplirán 14 años de casados, las cosas serán diferentes, pues debido a los compromisos laborales de ambos, tendrán que adaptarse y dejar las travesías para otra oportunidad. Eso sí, espera poder tener un espacio para poder recordar aquel día en el que se prometieron amor eterno y reiterarse el gran amor que se tienen el uno al otro.

© Getty Images Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez celebrarán 14 años de matrimonio próximamente

Algo de lo que la actriz habló en un reciente encuentro con la prensa, en al que con total apertura habló de sus planes para celebrar su próximo aniversario de bodas. "Ahora el 15 de octubre va a ser nuestro aniversario, vamos a cumplir 14 años de casados", compartió ilusionada a los micrófonos con del programa De Primera Mano. "No hemos ni tocado el tema (de cómo celebrar), que siempre nos vamos de viaje, pero Jorge está haciendo novela, estamos en el teatro y con los hijos a todo lo que da, ojalá que podamos irnos a cenar, una gran cena romántica, por lo menos, que la producción en la que está Jorge le den oportunidad de salir temprano", agregó.

© IG: @cuquitaoficial_ Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez suelen hacer un romántico viaje cada aniversario

En ese mismo sentido, Elizabeth habló de lo orgullosa que se siente de todo lo que ha construido de la mano de Jorge a lo largo de todos estos años. "El balance es que tenemos una familia muy bonita, que tenemos unos hijos hermosos, que nos seguimos amandos, que nos seguimos queriendo, nos procuramos, que tenemos el mismo proyecto de vida y que somos una familia pues como todos, felices y contentos de llegar a este aniversario de bodas, y ya habrá tiempo para consentirnos, y para irnos a un lugar solitos para seguir teniendo la llama del amor", expresó feliz.

Video Relacionado

Haciendo un recuento de todo lo vivido, la intérprete habló también de los tiempos difíciles, dejando en claro que el amor ha sido siempre la fuente de su inspiración. "Crisis no sé si llamarla así, pero desacuerdos (hemos tenido) muchos, pleitos también, pues no somos iguales, no pensamos igual... Siempre hay algo, las fricciones siempre existe, pero lo que prevalece es el amor y sobre todo la comunicación", expresó.

¿Desean tener más hijos?

Si bien, Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas han formado una hermosa familia al lado de sus mellizos, Máxima y León, de 8 años, ambos son conscientes que hacer crecer su familia con la llegada de un nuevo bebe, en estos momentos de su vida, no sería algo responsable de su parte, por lo que han decidido ser una familia de cuatro. “Estamos muy felices y contentos y aparte tengo 46 años, sería una irresponsabilidad en este momento de mi vida (tener más bebés). No, no lo estamos ni buscando, ni planeando ni nada por el estilo…”, afirmó segura de su postura a los micrófonos del programa Hoy.