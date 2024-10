Sofia Richie revela lo que vivió durante su embarazo: 'Estaba realmente aterrorizada’

El pasado mes de mayo Sofia Richie y su esposo Elliot Grainge anunciaron emocionados el nacimiento de su primera hija: Eloise Samantha Grainge. Esta llegada trajo gran felicidad a la pareja, la cual se unió en matrimonio en 2023 en una espectacular boda en Francia. Sin embargo, el camino para convertirse en padres no fue del todo color de rosa, en especial para la modelo, pues en un momento de su embarazo sufrió algunas complicaciones.

© Instagram @sofiagrainge Con esta linda imagen, Sofia Richie y su esposo anunciaron el nacimiento de su pequeña Eloise.

Sofia acudió como invitada al podcast She MD, presentado por la doctora Thais Aliabadi, quien fue su obstetra, asó como Mary Alice Haney. “Estoy realmente emocionada de estar aquí con ustedes porque ahora que tengo a mi hija, siento que la gente realmente no habla de todas las cosas que salen mal y de todas las cosas que son tan difíciles después del parto”, expresó la hija de Lionel Richie.

La celeb de 25 años contó que todo marchaba bien hasta las 32 semanas. “Me desperté y pensé: ‘Hoy estoy muy cansada. Me duele mucho la espalda. Siento un poco de calambres'”, recordó, detallando que le envió un mensaje a su doctora para mantenerla al tanto. La especialista le pidió acudir al consultorio para una revisión. “Gracias a Dios que dijo eso, porque me conectaron al monitor y me dijeron: ‘Estás en trabajo de parto activo’”, relató.

© Instagram @sofiagrainge Sofía Richie contó que presentó complicaciones a las 32 semanas de embarazo.

“Estaba realmente aterrorizada”, admitió la modelo, quien reveló además que estuvo seis días hospitalizada. “Le rogaba (a la doctora): ‘Por favor, por favor, déjame ir a casa’. Y ella me decía: ‘Puedes ir a casa, pero tendrás que guardar reposo en cama. Tenemos que vigilarte’”, contó. “Así que eso fue lo que hice. A partir de ahí, fue como un juego de espera”, agregó.

Sofía reveló que durante las seis semanas siguientes tuvo contracciones mientras reposaba en cama, hasta que finalmente le indujeron el parto a las 38 semanas, tal como lo había indicado la doctora. “Tuve un parto fantástico”, dijo la joven madre agradecida.

© Instagram @sofiagrainge A las 38 semanas de embarazo, le indujeron el parto a Sofia Richie y su hija nació sana.

La obstetra expresó su admiración hacia su paciente por la forma en la que se condujo durante este proceso tan complicado. “Es increíble. Esta chica no se queja, por cierto. Lo que pasó fue realmente traumático. Durante seis semanas tuvo contracciones”, expresó la especialista. “Di a luz y pensé: 'Vaya, realmente lo logré. Tuve seis semanas o las semanas que sean de contracciones y tengo a mi hermosa hija. Estoy sana. Estoy a salvo. Ella está sana. Ella está a salvo'”, dijo por su parte la modelo.

El postparto tampoco fue fácil

Sin embargo, dos días después del nacimiento de Eloise y ya estando en casa, Sofia se comenzó a sentirse mal. “Me inflé como un globo. Literalmente, me hinché. Me sentí muy enferma... Entonces envió a su maravillosa enfermera y mi presión arterial era de 165 sobre 103”, contó la joven mamá. “Es preeclampsia posparto”, intervino la doctora, refiriéndose a la afección que, según la Clínica Mayo, ocurre cuando se presenta una presión arterial alta y exceso de proteínas en la orina poco después del parto.

© Instagram @sofiagrainge Sofía Richie se separó de su hija recién nacida poco después del parto por motivos de salud.

La modelo tuvo que regresar al hospital y separarse de su hija recién nacida. “Fue horrible. De hecho, me escondí en el armario y lloré”, contó. “Y mi pobre marido me dijo: ‘Tengo que llevarte al hospital porque el médico dice que no es seguro. No es seguro que estés en casa. Así que pasé 24 horas en el hospital y fue muy, muy, muy duro", recordó.

“Me entró en pánico como madre. No sé por qué, desde el momento en que nació Eloise, pensé: ‘No puedo perderme un momento de vigilia. No puedo perderme un momento. No quiero que otra persona cuide a mi hija’”, confesó. “Fue como: ‘Sí, me siento bendecida y afortunada de poder tener gente que me ayude, pero tampoco me interesa que alguien críe a mi hija’. No habría tenido un hijo si no hubiera estado lista para asumir esa responsabilidad”, expuso.