¡Ya nació! Sofia Richie le da la bienvenida a su primera hija y ha compartido una tierna foto

El pasado 25 enero, Sofia Richie anunció su embarazo junto a su esposo, Elliot Grainge, nueve meses después de haberse dado el sí, quiero en 2023. En ese entonces, la socialité publicó las primeras fotos de su baby bump. La buena nueva la dio a conocer durante una entrevista que concedió a la revista Vogue y en la cual también reveló que ambos se convertirían padres de una niña. La hija de Lionel Richie guardó muy bien el secreto sobre su dulce espera y a los 25 años finalmente ya ha recibido a su princesa.

Ha sido por medio de una foto en blanco y negro en sus redes sociales que Sofia ha revelado el nacimiento de su primogénita, en la cual se aprecia los piececitos de la pequeña sostenido por los orgullosos padres. “Eloise Samantha Grainge 5•20•24 best day of my life”, se lee en el pie de la tierna instantánea. Aunque se desconoce el origen del primer nombre, Eloise; Samantha probablemente es un homenaje a la mamá de Elliot, Samantha Berg.

Richie y su esposo Grainge se casaron en abril pasado. Richie habló anteriormente con Who What Wear sobre su encuentro con su pareja y recordó que su relación comenzó platónicamente al principio.

©@sofiagrainge



Sofia Richie da la bienvenida a su bebé, Eloise

“Cuando empezamos a salir supe que él era mi marido. No fue un ‘¿Crees que algún día me propondrá matrimonio?’ Fue como, ‘Este es mi marido, 100 por ciento’. Sentí este amor por él que nunca sentí en mi vida”, dijo a dicha publicación.

©@sophiarichiegrainge



Sofia Richie y Elliot Grainge

Antes de darle la bienvenida a su bebé, Richie admitió que había una cosa que le preocupaba al dar a luz en un video publicado en su cuenta de TikTok. “Estoy embarazada de siete meses y he estado descubriendo cosas que funcionan para mí, que no funcionan para mí, que me han ayudado”, dijo en el video.

“Tengo mucho miedo de tener estrías. Sé que viene con el proceso, pero estoy haciendo todo lo que puedo para prevenirlo”, señaló Richie, mientras sostení un bote de Bump Butter de Bumpology. “Entonces mi médico, cuando supe por primera vez que estaba embarazada, me dijo: ‘Tengo esta manteca que a la gente le encanta’. Estoy obsesionada. Revisé como seis potes y las pedí”, puntualizó.