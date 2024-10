Zoe Saldaña reflexiona sobre el trabajo y la maternidad: 'Es difícil cuando estás lejos de tus hijos'

Sin lugar a duda, Zoe Saldaña es una de las actrices de ascendencia latina más exitosa de Hollywood. Sin embargo, llegar al lugar en el que se encuentra ahora no ha sido fácil, pues ha tenido que hacer muchos sacrificios, y quizás los más difíciles han sido en el plano familiar. La actriz, quien hace unos meses estrenó su película Emilia Pérez, ha compartido un emotivo mensaje en el que se ha sincerado sobre sus desafíos como mamá que busca cumplir sus sueños.

© Getty Images Zoe Saldaña se encuentra en la promoción de su película 'Emilia Pérez'.

Este 15 de octubre, Zoe compartió en su cuenta de Instagram una nostálgica foto en la que se le veía caracterizada de Gamora, su famoso personaje en Guardians of the Galaxy. Se encontraba recostada en un sofá mientras jugaba con sus mellizos Cy Aridio y Bowie Ezio, fruto de su matrimonio con Marco Perego.

© Instagram @zoesaldana Zoe Saldaña compartió esta linda postal junto a sus gemelos.

Si bien no reveló la fecha en la que fue tomada la fotografía, a juzgar por lo pequeños que lucen sus niños, probablemente fue tomada mientras se encontraba filmando la segunda entrega de la franquicia protagonizada por Chris Pratt, pues los niños nacieron en noviembre de 2014 y la película se estrenó en 2016.

Zoe acompañó esta linda postal madre e hijos con un profundo mensaje en el que reflexionó sobre los retos de la maternidad, en especial cuando se busca consolidar una carrera profesional. “Viajar es difícil cuando estás lejos de tus hijos”, escribió la actriz de 42 años, quien precisamente se encuentra cumpliendo con una ajetreada agenda debido a la promoción de Emilia Pérez.

© Getty Images Zoe ha tenido la agenda muy ocupada desde el estreno de 'Emilia Pérez'.

“A todas las mamás que están haciendo el máximo sacrificio por sus sueños. ¡Esos sueños también son de ellas! Confíen en el proceso…”, agregó en su post, regalando a sus seguidoras un valioso e inspirador consejo. En diciembre de 2016 Zoe dio a conocer el nacimiento de Zen Hilario, su tercer hijo.

Su vida de mamá rodeada de varones

En noviembre de 2016, cuando faltaba poco para el nacimiento de su hijo menor, Zoe se sinceró sobre su experiencia en la maternidad. “En un principio pensé que me obligaría a bajar el ritmo, pero no ha sido así. Ahora siento que tengo un montón de energía para hacer todas las cosas que quiero. Tener gemelos es maravilloso, pese a que evidentemente no era algo que hubiésemos planeado”, contó entonces a Los Angeles Confidential.

© Getty Images Junto a su esposo Marco Perego, Zoe es madre de tres niños.

“Queríamos formar una familia, pero desde luego ha sido una bendición tener dos a la vez. Yo crecí en una familia rodeada de mujeres, y ahora vivo con tres hombres, y son como pequeños salvajes: muy espontáneos y juguetones. Me obligan a mantener el ritmo. Ya he aceptado mi nueva vida, ¡y me encanta!”, agregó entonces.

En aquel momento destacó el compromiso de su esposo como papá, pues juntos lograron formar un gran equipo. “Lo planeamos todo juntos, así nadie se siente dejado de lado. Nos apoyamos incondicionalmente el uno al otro, en nuestras carreras, a nivel profesional, y en lo que respecta a nuestros deseos y objetivos. Pero todo eso solo es posible si somos absolutamente sinceros y transparentes el uno con el otro. Cuando nos encontramos en una encrucijada, nos tomamos el tiempo para reflexionar y decidir cómo vamos a solucionar este obstáculo para seguir adelante”, explicó.