Así fue el emotivo encuentro entre Francisca Lachapel y Zoe Saldana

El primer encuentro que tuvieron Francisca Lachapel y Zoe Saldana fue en 2017, y aquel momento tan especial se volvió a repetir recientemente en los estudios de Despierta América (Univision). Aunque hayan pasado 5 años, ambas mujeres dominicanas se fundieron en un emotivo abrazo que las identificaba no solo como compatriotas, sino también como mujeres que comparten algunos aspectos de sus vidas en común. Ambas viene de orígenes muy humildes, son dominicanas, han luchado por sus sueños y hasta tienen esposos que también comparten la misma nacionalidad, la italiana.

©@despiertamerica



El emotivo encuentro entre Francisca Lachapel y Zoe Saladana

La presentadora y ex Nuestra Belleza Latina no dudó en compartir el emotivo encuentro por medio de un mensaje cargado de sentimientos, gratitud y admiración en las redes sociales. “Gracias por este momento!!! Después de nuestra conversación y abrazo me siento más inspirada, empoderada pero sobretodo orgullosa de mi, de mis raíces, de donde vengo”, escribió Francisca.

“Que tú talento, belleza, clase y humildad continúen arropando este mundo. ¡Feliz de verte triunfar! Mi gente una de las nuestras ( con mucho sabor dominicano) es la única actriz en estar en tres de las cinco películas mas taquilleras de todos los tiempos y este diciembre 16 todos debemos ir apoyarla a los cines a ver @avatar ‘the way of water’”, añadió.

“Voy a llorar”, repitió Lachapel en varias ocasiones mientras era escoltada por Luz María Doria, vicepresidenta y productora ejecutiva del matutino. Y en efecto, al cruzar la puerta del camerino rompió en llanto.

Una pregunta sincera, una respuesta grandiosa

Uno de los momentos más memorables del encuentro fue cuando Lachapel le preguntó a Saldaña por el secreto del éxito que ha obtenido en su carrera. La respuesta de la actriz conmovió a los testigos.