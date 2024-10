Fiesta de solteras: Shakira festeja con Belinda, Danna, Kenia Os y más 'celebs'

Para Shakira no ha habido mayor regalo que el poder celebrar sus éxitos rodeada de grandes amigas y colegas. A lo largo de los últimos días, la cantante ha estado promocionando su más reciente sencillo, Soltera, por todo lo alto, haciéndose acompañar de un séquito de mujeres igualmente exitosas y empoderadas, que se han convertido en sus cómplices en esta nueva etapa de su vida. Algo de lo que la intérprete ha dado muestra en sus redes sociales, donde ha compartido una serie de fotografías y videos de la divertida fiesta con la que celebró su soltería al lado de sus amigas, entre las que se encontraban Belinda, Danna y Kenia Os, quienes se unieron a la colombiana en este festejo, haciendo de esta velada la más especial.

© IG: @shakira La cantante se ha dejado rodear de grandes mujeres en esta nueva etapa de su vida

A través de su perfil de Instagram, Shakira ha compartido un video de la increíble fiesta que le organizó su amiga Lele Pons para celebrar su soltería y el lanzamiento del videoclip de la canción Soltera. A dicho evento, el cual ha sido aderezado por pizzas, un toro mecanico, una escultura de globos de la colombiana y momentos de complicidad entre chicas, también han acudido otras celebridades, además de las mexicanas, como Sheynnis Palacios, la actual Miss Universo, además de Greeicy y Fariana, así como la modelo Karolina Kurkova y la creadora de contenido Eliane Gallero. Una ocasión en la que la intérprete de Suerte no ha dejado de reir y de celebrar el éxito de su nueva canción y el próximo inicio de su gira mundial, la cual prácticamente se encuentra sold out.

Shakira celebra su soltería con Belinda, Danna y Kenia Os View post on Instagram

Uno de los instantes más divertido de la noche, se ha dado durante la cena, pues Shakira no pudo dejar de notar que entre ella y Belinda fueron las que disfrutaron más la pizza. "Belinda y yo no hemos parado de comer... Somos la únicas que no paramos de comer", dijo la intérprete entre risas, para luego ser interrumpida por la intérprete de Sapito, quien en tono de broma le reprochó por no comerse las orillas de la pizza, lo que generó las carcajadas de la colombiana.

La velada transcurrió en medio de momentos sumamente divertidos e hilarantes, especialmente cuando llegó el momento de que las invitadas se subieran al toro mecánico, una oportunidad en la que Belinda, Danna y Kenia se unieron para conquistar al animal robótico en conjunto, algo que definitivamente no salió como ellas esperaban, pero que generó muchas risas entre las presentes.

El agradecimiento de Shakira con Lele



Cabe destacar, que Shakira también sorprendió a la anfitriona de la noche con un regalo de lo más especial. Así lo compartió Lele en sus redes sociales, quien presumió por todo lo alto la mochila Dolce & Gabbana que la colombiana le dio como agradecimiento. "¡¡Una de las mejores noches!! Estas dos semanas han sido tan surrealistas trabajando contigo. ¡Gracias Shakira @shakirapor abrir tu corazón y ser el mejor modelo a seguir! ¡Te amamos! FIESTA DE SOLTERA. (Gracias por el regalo, nunca me lo quitaré😂)", expresó la influencer emocionada, demostrando que incluso se fue a dormir con la mochila puesta.

La catarsis de Shakira

Para Shakira, el álbum Las Mujeres Ya No Lloran es una recopilación de sus más profundos sentimientos, los cuales emergieron de un momento sumamente sensible y frágil para ella a nivel personal, algo que le sirvió de inspiración para dar forma a las canciones que componen el disco que también le da nombre a su nueva gira mundial. Algo de lo que habló en una entrevista con Jimmy Fallon en marzo pasado, en la que se refirió al periodo de creación de las canciones de su nuevo álbum. “Estaba en carne viva, estaba lidiando con muchas cosas, estaba escribiendo, me sentía con un cuchillo entre los dientes. Tú sabes, estaba recogiendo los pedazos de mí misma del suelo, estaba tratando de reconstruirme y la música fue el pegamento…”, compartió.