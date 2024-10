Shakira emociona a sus fans; estaría por anunciar las fechas para su gira en Latinoamérica

Shakira está a solo unas semanas de arrancar su tour Las Mujeres Ya No Lloran por Estados Unidos y Canadá. Luego de que en abril pasado anunciara las fechas, sus millones de fans en Latinoamérica le pedían que no se olvidara de ellos, y parece que la cantante no lo hizo, pues dentro de poco podría anunciar las fechas para sus presentaciones. A través de su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de raíces colombianas, hizo un guiño a sus fans al compartir un video interpretando Antología, uno de sus más grandes éxitos, el cual forma parte de su primer disco Pies Descalzos, lanzado en 1995 y que la llevó a ganarse los corazones de millones de hispanohablantes.

© Getty Images Shakira arrancará sus conciertos por Estados Unidos y Canadá en noviembre

La cantante se reunió con Luis Fernando Ochoa, el mismo productor con el que grabó Pies Descalzos, su primer disco de estudio, e interpretó lo que parece ser una nueva versión del tema, lo cual emocionó a sus seguidores. La intérprete acompañó el video con las siguientes palabras: "Latinoamérica los extraño… ¿me acompañan otra vez? 🐾🐺", y agregó un par de emojis que podrían ser una señal de que las pisadas de 'La Loba' están rondando Latinoamérica.

Shakira emociona a sus fans en Latinoamérica con este anuncio View post on Instagram

Algunos de sus fans creen que se trata de una nueva versión de sus clásicos en español, otros más sugieren que dentro de poco podría anunciar las fechas de su gira para el resto del continente americano, pero lo cierto es que la publicación tiene en expectativa a sus seguidores. Incluso, famosas como Dulce María reaccionaron a su post: " Te extrañamos a ti!!! 😍😍".

© Getty Images La cantante ha emocionado a sus fans con su más reciente post en redes

En el video, Shakira y Luis Fernando Ochoa recordaron la época en la que hicieron Pies Descalzos. "Escribimos su primer álbum cuando tenía 17 años, yo tenía 26 años. Trabajábamos hasta las 4am de la mañana todos los días no sabíamos qué estábamos haciendo", dijo el productor, mientras 'Shaki' le hacía segunda.

La gira de Shakira empezará en noviembre

El tour de la cantante empezará el 2 de noviembre con su primer show en Palm Desert, California, en la Acrisure Arena. Continuará por Phoenix (7 de noviembre), Los Ángeles (9 de noviembre), San Antonio (16 de noviembre) y Dallas (17 de noviembre). El 20 de noviembre regresará a su hogar, Miami, y continuará por ciudades como Charlotte y Washington antes de poner rumbo a territorio canadiense, pues se presentará en Toronto el 30 de noviembre. Para el mes de dicciembre, se presentará en Brooklyn, Boston, Montreal, Chicago y Detroit.

Estas son las fechas de Shakira por EU y Canadá View post on Instagram

¿Se confirma la Ciudad de México como uno de los destinos?

Además de este video, hace unas horas OCESA, una promotora de conciertos de México, compartió en su cuenta de X un video de un venue, el cual parece ser el Estadio GNP (antes Foro Sol) en la Ciudad de México. En el video aparecen unas pisadas de una loba y por si fuera poco, el clip está acompañado por un par de emojis: un diamante y unas huellitas... así que es casi un hecho que Shakira se presentará en la capital azteca.

Por si fuera poco, la cantante respondió al video de OCESA con otros emojis: el de un lobo y unas pisadas.