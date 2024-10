Eugenio Derbez revela por qué durante su visita a México no pudo visitar a su nieta Tessa

Hace unos días, Eugenio Derbez estuvo de visita en la Ciudad de México, para promocionar su más reciente proyecto, la serie de comedia Y Llegaron de Noche. Y aunque tuvo la oportunidad de reencontrarse con algunos compañeros de trabajo, lo cierto es que su agenda le impidió atender asuntos personales, por lo que incluso no pudo visitar a su nieta Tessa, hija de José Eduardo Derbez. Algo de lo que habló en un encuentro con la prensa, en el que con total sinceridad se refirió a lo complicado que es el ser una celebridad.

© Getty Images Eugenio Derbez lamentó no poder visitar a su nieta durante su visita a México

Así lo compartió el intérprete, quien con la transparencia que suele caracterizarlo lamentó los gajes de su oficio. “Este año ha sido (complicado), y el pasado también, ya tuve una junta con mi socio hace dos semanas y le dije: ‘Ya, por favor, necesito cambiar de vida, porque ya no tengo vida’. No gozo mi casa, no gozo mi familia, nada de lo que tengo lo gozo, ni a mi nieta que acaba de nacer”, dijo el intérprete con su característico sentido del humor, en entrevista con Maxine Woodside.

© IG: @ederbez Eugenio Derbez estuvo presente junto a su hijo el día del nacimiento de su hijo

En ese mismo sentido, lamentó el hecho de que en este viaje a México no haya podido ver a Tessa debido a sus compromisos laborales; sin embargo, no perdió la oportunidad de resaltar el hecho de que su nueva nieta se parezca a él. “Ahora que estoy en México, llevo dos días en México y no la he podido ni ir a visitar. Ya la conocí, divina, tiene todo el sello Derbez", agregó.

Orgulloso del sello Derbez

En esa misma charla, el actor se mostró orgulloso de sus genes, los cuales sin duda se han visto reflejado en cada uno de sus hijos, quienes a pesar de ser de diferentes mamás, mantienen un parecido entre ellos. “Me ha ahorrado mucho dinero en pruebas de ADN porque mis hijos son idénticos, ni como negarlos. El sello… yo creo que me debieron de haber puesto Diógenes”, dijo entre risas.

En ese mismo sentido, el actor reaccionó a los comentarios de Victoria Ruffo, madre de José Eduardo, quien también confirmó que Tessa heredó los genes de su famoso abuelo. “Todos queremos que sea una bebé muy bonita, por eso lo ideal es que tenga los genes de mi familia, yo ya les comprobé que me salen bien”, dijo Derbez.