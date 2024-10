Con una publicación en sus redes, Lucía Méndez recuerda su romance con Luis Miguel

Para nadie es un secreto el romance que Luis Miguel y Lucía Méndez tuvieron a inicios de los noventa. Pese a la diferencia de edades, la actriz, quien ese entonces ya tenía una sólida trayectoria, cayó ante los encantos de un joven 'Luismi', que comenzaba a hacerse de un nombre dentro de la industria del entretenimiento. Sobre la fugaz, pero muy apasionada historia que tuvieron, la actriz e intérprete ha hablado en más de una ocasión, dejando ver que guarda buenos recuerdos del cantante que conquistó su corazón. Haciendo eco de esa relación, una vez más la estrella de telenovelas ha usado sus redes para compartir una foto del baúl de los recuerdos.

© Medios y Media Lucía Méndez es una de las artistas más destacadas de la tv mexicana

A través de su cuenta de Instagram, donde acumula más de 450 mil seguidores, Lucía Méndez compartió una fotografía la cual fue tomada en la entrega de Premios TVyNovelas de 1986; es decir hace más de 38 años. En la fotografía, 'El Sol' luce un elegante esmoquin, mientras que la actriz de telenovelas como Tú o nadie, se deja ver con un vestido verde esmeralda y con un look propio de la época; una gran melena con volumen. Junto a la foto, escribió: "Recuerdito nocturno dominguero con Mickey! @luismiguel , descansen mis #Luwers los amo♥️ ".

Lucía Méndez y Luis Miguel en una foto en la década de los ochenta

Los fans de la artista no tardaron en reaccionar a la postal. "Ella es muy guapa y en su juventud una muñeca", "Guapísima, qué bárbaro", "Hermosa como pocas", "Desde ese año Micky la admiraba", fueron solo algunas de las reacciones que provocó la postal.

La historia de Luis Miguel y Lucía Méndez

Si bien, la estrella de novelas como Colorina ha revelado uno que otro detalle al respecto, lo cierto es que este romance fue uno de los más sonados debido a la diferencia de edades, pues entre ellos había una diferencia de 15 años.

© JC Olivera Lucía Méndez era consciente de la diferencia de edades que había entre ambos

Eso no fue impedimento para que crearan una conexión profunda y cercana. Incluso, en el podcast de Isabel Lascurain, Méndez reveló que ella veía a Luis Miguel "enamorado", sin embargo, ella siempre fue consciente sobre los años que había entre ellos. "'Mickey' empezó como a buscarme, a conquistarme, entonces había una química muy padre, había mucha atracción, nos divertíamos muchísimo, platicábamos mucho, veíamos películas de terror, o sea nos llevábamos muy bien", señaló.

© Getty Images Luis Miguel es de lo más discreto con su vida privada

De acuerdo con la propia artista, estuvieron juntos por unos meses, y durante ese tiempo, ella mantuvo sus reservas sobre la relación, pues sabía que esta no iría más allá. "Yo siempre tenía en mi cabeza que yo le llevaba años y que no iba a suceder nada bueno, que no debía estar con él y la verdad siempre traté de no enamorarme”, indicó Méndez.

Poco después, ella empezó a tener una cercanía con el productor Pedro Torres y esto hizo que la relación con Luis Miguel terminara y cada uno siguió su camino.

"Yo lo quería mucho pero no lo amaba y cuando conocí a Pedro (Torres), Pedro sabía que yo andaba con 'Mickey', entonces Pedro hizo Cuando calienta el sol y ya Pedro me había hablado y todo pero pues salía con Pedro pero yo estaba con 'Mickey' y pues en un momento determinado yo sentía como '¿Cómo le voy a hacer esto a 'Mickey'?' porque sí veía a Mickey enamorado, entonces Pedro hace Cuando calienta el sol, y le lleva a Mariana (Yazbek), una mujer guapísima, más o menos de la edad de 'Mickey' y entonces hacen como match y yo ya tenía como mi cabeza fría de decir 'ya no puedo seguir con 'Mickey', etc'".