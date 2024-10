Ariel López Padilla revela por qué su hija, María Levy, prefiere mantenerse lejos de los reflectores

A lo largo de los años, María Levy, hija de la fallecida Mariana Levy, ha preferido mantenerse alejada del ojo público. Aunque en ocasiones ha concedido entrevistas a los medios de comunicación, prefiere guardar silencio sobre temas personales, e incluso ha optado por dedicar su vida a otras actividades ajenas al espectáculo, a pesar de que en algún momento ha expresado su gusto por la actuación. Ariel López Padilla, su padre, ha revelado parte de la razón por la cual María ha tomado estas medidas, mientras enfoca su vida profesional a ser profesora de fotografía.

© Getty Images Ariel López Padilla destacó la madurez de su hija María, de 28 años.

María prefiere estar lejos de los reflectores

A pesar de ser una chica con notoria belleza, y con gran parecido físico al de su madre, María ha elegido alejarse de los medios, una razón con una poderosa explicación detrás, según comparte Ariel, quien ha puesto de frente las decisiones de su hija en esta etapa de su vida. “Yo creo que fue una niña que nació en un medio. Cuando nació había casi 200 ramos de flores, entonces ha sido una niña que ha tenido los reflectores todo el tiempo…”, dijo el actor en una entrevista concedida al programa televisivo De Primera Mano.

Video relacionado

En ese sentido, Ariel también se refirió a los comentarios que le ha hecho María, quien a pesar de la circunstancia que le ha tocado vivir, tiene cierto gusto por la actuación, actividad a la que se dedicó su madre desde muy joven, destacando como actriz de telenovelas en Televisa. “Me dice (María): ‘Papá, ahora que estoy dando clases me doy cuenta de que me gusta mucho la actuación, pero como me llevaban tanto a programas y tantas cosas prefiero darme mi tiempo’…”, señaló López Padilla, siempre dispuesto a respaldar a su hija en todas y cada una de sus decisiones.

© @marialevyy María Levy ha dedicado su vida a la fotografía.

¿Qué ha pasado con la herencia de Mariana Levy?

Durante la charla, Ariel López Padilla también se refirió al tema de la herencia de Mariana Levy, la cual, según han declarado los hijos de la actriz, les está por ser entregada. Sin embargo, el actor ha preferido mantenerse al margen. “Yo no sé nada, realmente algo que acordamos María y yo es que yo no iba a intervenir. Desde siempre lo he dicho así, desde que su mamá murió yo no quise ser albacea ni intervenir en nada...”, reiteró en un momento de la conversación.

© Getty Images Ariel López Padilla prefiere mantenerse al margen del tema de la herencia de Mariana Levy.

López Padilla también habló de la madurez de su hija para resolver situaciones de cualquier tipo, como lo es el tema de la herencia, el cual ha generado diversas conversaciones a lo largo de los años desde la partida de Mariana. “Yo creo que ya es una mujer de 28 años, tiene el criterio, la asesoría por parte de un equipo, su tía, su madrina. Con los niños, sus hermanos, tiene que dialogar. Las herencias son complicadas porque cada quien tiene una interpretación. Todo está por escrito, hasta donde yo sé, Mariana era muy ordenada en eso…”, aseguró el intérprete.