Ariel López Padilla comparte el dolor que sintió tras la partida de Mariana Levy: 'Yo la amé'

El tiempo le ha permitido a Ariel López Padilla mirar los acontecimientos de su vida bajo otra perspectiva. A pesar de que en el pasado su relación con la fallecida Mariana Levy no prosperó, el actor admite haberla amado, sobre todo porque a su lado tuvo la fortuna de tener a una hija, María, de 28 años. Abierto a compartir detalles de su entorno personal, el intérprete habló sobre el día en que recibió la noticia de la repentina partida de Mariana, y como vivió ese duro momento alejado de la familia Fernández Levy, algo doloroso para él, aunque consciente de que era lo mejor por las circunstancias presentes en ese entonces.

© Getty Images Ariel López Padilla recordó el día en que murió Mariana Levy.

Ariel recuerda el día en que murió Mariana

Sensible ante el repaso de esos años de su vida, Ariel evocó el instante en que fue informado del deceso de su expareja. Mientras se encontraba en Miami, quiso reunirse con la familia de Mariana, aunque se le sugirió mantenerse alejado. “Estaba en Miami, estaba a punto de subir al avión y dije: ‘No tiene sentido’, ya están pasando mucho dolor tanto ellos como yo. Lo que más me pesaba era no estar con mi hija… Yo dije: ‘Prefiero llorar yo solito en un baño y aguantarme el dolor’, porque yo amé a Mariana, era la madre de mi hija…”, explicó el actor en una charla concedida al podcast de la periodista Mathilde Obregón para su canal en YouTube.

© @talinafernandezoficial Mariana Levy falleció en abril de 2005 tras sufrir un asalto.

Luego de lo sucedido, Ariel mantuvo comunicación con Talina Fernández, su exsuegra, quien quiso poner en orden lo relacionado con María, quien en ese entonces era una niña. “Me habló (Talina), me dice: ‘¿Qué vamos a hacer con María?’. Yo hablo con mi mamá que era terapeuta y le dije: ‘¿Mamá, ¿qué hacemos?’, y me dice: ‘La niña ha estado cinco años sin ti, eres prácticamente un extraño, irse a Estados Unidos a un lugar que no conoce, tiene que estar con su abuela para ir desmenguando’…”, dijo el intérprete.

Talina asume la patria potestad de María

Luego de las conversaciones, Ariel tomó la decisión de ceder la patria potestad de su hija María a Talina Fernández, quien desde ese momento se hizo cargo de la pequeña. “Yo estuve en contacto, un día me dice Talina: ‘¿Qué va a pasar si tú estás en Colombia o en Venezuela, yo no te puedo localizar y María tiene una emergencia médica?’. Y le dije: ‘¿Cuál es la figura?’. Me dice (Talina): ‘No existe esa figura en que alguien pueda tomar decisiones por tus hijos, más que teniendo la patria potestad’…”, contó Ariel, quien puso de su lado para que todo fluyera de manera adecuada en ese sentido.

© Getty Images Ariel López Padilla ha dicho que su hija Mariana siempre ha sabido la verdad.

El actor recuerda cómo agilizó el proceso apoyado por una amiga cercana de Mariana, teniendo muy claro que eso era lo mejor para su hija. “Una de las mejores amigas de Mariana, Gabriela Rodríguez, le dije: ‘Vamos haciendo lo que se tenga que hacer, y vamos a darle la patria potestad a Talina para que no tengamos esta situación’. Una vez más, anteponer mis sentimientos o mis intereses por el bien de mi hija…”. Así mismo, Ariel reconoce cómo ha podido abordar el tema con María, a quien, asegura, siempre se le ha hablado con la verdad. Mientras tanto, padre e hija disfrutan de mantenerse unidos, preservando ese lazo de cordialidad del cual se sienten enteramente orgullosos.