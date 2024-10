Evaluna recuerda el día que más miedo sintió durante una visita al supermercado: 'No me importó nada'

Camilo y Evaluna encontraron en su canal de YouTube el medio ideal para compartir con el mundo entero aquellas cosas que los alegran, preocupan, su día a día en casa como papás de dos niñas e, incluso, algunos consejos para sus fans. Esta vez, la cantante recordó una de las experiencias más traumáticas que le ha tocado vivir en público, y es que en una salida al súper, temió por su vida al encontrarse en una situación vulnerable con una persona insistente que la hizo pedir ayuda de inmediato.

"Fui en 2020, antes de pandemia. Fui a un mercado solita para comprar cosas para hacer sangría porque íbamos a hacer en la casa una fiesta. Fui sola y, de repente estoy en un pasillo con mi carrito y siento que me están persiguiendo dos tipos", contó mientras estaba con Camilo en la cocina disfrutando de un mango.

"Voy dando la vuelta, buscando un pasillo en donde haya más gente porque me dio un poco de miedo. Y otra vez, estoy sola en un pasillo con estos dos tipos", agregó. En este punto de la historia, muchos pensarían que es normal o que se habría imaginado cosas; sin embargo, Evaluna intuyó que algo no estaba bien, un sentimiento que se intensificó cuando uno de los hombres se acercó a ella para hacerle una pregunta extraña.

"Me preguntan de qué talla de zapatos soy. Así, de la nada", comentó. Y agregó: "Yo lo primero que pensé fue: 'Me van a llevar. Quieren saber qué talla de zapatos soy para que no me reconozcan, como que me van a cambiar de ropa y me van a poner unos zapatos nuevos'".

Asustada, pero con amabilidad, Evaluna respondió que no sabía, pero la insistencia de los extraños continuó: "'Es que tenemos los zapatos de no sé qué cosa en nuestra mochila, ven a ver'. Él tenía un carrito de supermercado con una mochila y un pack de cerveza", recordó a detalle. El que ellos siguieran intentando que Evaluna se acercara a la mochila, despertó en ella aún más alerta, pues no sabía qué clase de objeto o arma podrían tener ahí para amenazarla o forzarla a irse con ellos.

Por suerte, Evaluna logró zafarse de la situación porque otro cliente entró en ese mismo pasillo, apresurada y sin importar si llevaba todo lo necesario para su bebida, se dirigió a las cajas.

La también actriz vio cómo salieron por la puerta mientras ella pagaba, y aún con miedo, pidió a la persona que la ayudó a empacar las cosas que la acompañara a su auto, a lo que accedió.

Desde entonces, la hija de Ricardo Montaner utiliza la tecnología para pedir el súper a domicilio, sin exponerse como en aquella ocasión. "Me dio de todo, entonces he vuelto a un mercado".

El gran consejo de Evaluna tras esta aterradora experiencia

Así como Evaluna, en las redes sociales algunas mujeres han reportado este tipo de persecución en los supermercados; si bien la cantante no especificó en qué área se encuentra el lugar en el que todo sucedió, no está de más extremar precauciones y mantenerse atentos en cada momento. Un consejo que ella también extendió: "Normalmente me daría pena pero tenía tanto miedo que dije: 'No me importa nada, acompáñame por favor al carro'. Me monté al carro y me fui". Reflexiva, agregó: "Qué difícil es ser mujer".