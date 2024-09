Evaluna se muestra al natural y hace una petición: 'Normalicemos los cuerpos de posparto'

Poco a poco, Evaluna Montaner se va adaptando a su nuevo rol como madre de dos pequeños. Con la ayuda de su esposo, Camilo Echeverry, la cantante se recupera además de su posparto, proceso del cual ha compartido algunos aspectos a través de sus redes sociales. Recientemente, la madre de Índigo y Amaranto abordó el revuelo que ha causado entre sus seguidores el hecho de que, a menos de dos meses de tener a su segunda hija, ya esté usando jeans de nueva cuenta.

© camilo Camilo y Evaluna con Amaranto e Índigo

Sincera como suele ser, Evaluna se mostró al natural y sin filtros, dejando ver que no todo es como lo imaginan sus fans, pues si bien ya usa pantalones de mezclilla a poco de su segundo parto, tiene un truco para estar cómoda en casa. A través de su cuenta de Instagram, la intérprete de PLIS compartió un video en el que enfatizó la importancia de normalizar los cuerpos posparto y dejar de lado la urgencia por volver a su cuerpo premamá. La hija menor de Ricardo Montaner acompañó su clip con las siguientes palabras: "¡Orgullosa de todo lo que ha hecho mi cuerpo! Normalicemos los cuerpos de post parto. Y sí, el 'post parto' puede durar todo lo que cada una quiera".

Evaluna mostró su cuerpo a casi dos meses de dar a luz a Amaranto View post on Instagram

En el video, se aprecia a Evaluna con un par de jeans holgados y una camisa de mezclilla, además se le escucha decir lo siguiente, al mismo tiempo que mostraba su 'truco' para volver a vestir como solía hacerlo. "Me han preguntado que cómo me he puesto jeans ya con tan poco tiempo de postparto... Bueno les cuento". Acto seguido, la artista de 27 años se alzaba la camisa y enseñaba sus jeans desabotonados, dejando ver que, durante esta etapa se ha permitido estar lo más cómoda posible, sin la presión por perder las libras que ganó en su segundo embarazo.

© @evaluna Evaluna mostró su figura a casi dos meses de dar a luz a su segunda hija

Otro detalle que llamó la atención, fue que la esposa de Camilo se mostró al natural, sin gota de maquillaje y con el pelo recogido en un messy bun, justo como suele estar en casa durante su día a día.

"Hermosa es hermosa aunque no se entere", comentó su padre, el cantante Ricardo Montaner. En tanto, Marlene Rodríguez, su mamá, escribió: "Jajaja te amo. Lo más". Stefi Roitman ,una de sus cuñadas también reaccionó al post: "Reinona mi amor".

Un nuevo sueño: su finca

Evaluna está disfrutando a plenitud el postparto de su pequeña Amaranto, sin embargo, en el camino a ella y a su esposo les ha surgido la inquietud de tener otra propiedad en Miami. En uno de sus recientes videos en su canal de YouTube, la pareja contó que está en la búsqueda de una propiedad para poder cosechar sus propias frutas y verduras, además de seguir con el legado de los padres del cantante, quienes en Colombia se dedicaban a la apicultura, que es la crianza y cuidado de las abejas. "Quiero tener una mini finquita para sembrar y hacer apicultura”, dijo el intérprete de Vida de rico.

© @evaluna Evaluna y Camilo quieren tener una finca

“Poder heredar de Don Eugi y Doña Lia la tradición de la apicultura, tener gallinas, plantar semillas de árboles, es algo que queremos para nuestra familia. Así empieza la búsqueda de un sueño”, compartió el músico en sus redes sociales, destacando la labor de sus padres.

Hasta el momento, el intérprete de origen colombiano no ha confirmado si ya concretó la compra de una propiedad, pero aseguró haber hallado el lugar ideal, pues cuenta con todo lo que han estado buscando: un invernadero, un gallinero, un tractor y un espacio verde con frondosa vegetación. “Me parece que es mágico y místico”, agregó.