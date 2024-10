Michelle Renaud se sincera sobre lo duro que ha sido volver al trabajo en medio del posparto

Sin duda alguna, Michelle Renaud atraviesa por un gran momento en su vida, tanto a nivel personal como en lo profesional. Y es que la intérprete no ha dejado de trabajar, a pesar de que hace poco más de dos meses se convirtió en madre por segunda ocasión. Sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas, pues a pesar de que se encuentra feliz con la llegada de su pequeño Milo y con todos los proyectos que tiene en puerta, lo cierto es que para ella ha sido un tanto complicado lidiar con los efectos del posparto, especialmente porque sus emociones se han visto maximizadas en todos los sentidos.

Michelle Renaud ha vuelto al trabajo y no podría estar más feliz de compartir esta etapa con su bebé

Así lo ha compartido la intérprete en su perfil de Instagram, donde con total sinceridad se refirió a cómo ha sido su regreso al trabajo a tan solo unas semanas de haberse convertido en mamá. "¡Qué duro es el posparto y qué duro trabajar a dos meses de dar a luz!", expresó la intérprete en una publicación en la que además ha compartido una serie de fotografías en las que ha plasmado algunos de los instantes que ha vivido al lado de su familia y al interior de su trabajo tras la llegada de Milo.

La actriz se ha entregado a su faceta de mamá, incluso en medio de sus llamados

La intérprete reveló que durante esta etapa de su vida ha sentido que sus emociones están revolucionadas al100, por lo que puede pasar del llanto a la alegría en cuestión de segundos. "A veces las hormonas se me suben a la cabeza y lloro, pero después veo a mis hermosos bebés, a mi esposo, a mi familia, y mis primos me apapachan... y regresa la luz. Un día a la vez. P.D.: ¿serán las hormonas, el no dormir o los llamados nocturnos?", comentó.

Finalmente, pidió a sus seguidoras que han pasado por algún proceso similar le compartieran sus experiencias, para así tomar algunos consejos para contrarrestar los efectos del postparto. "Pero quería ser mamá, esposa y actriz todo al mismo tiempo", dijo con cierta ironía. "¿Qué onda con las hormonas cuando se alborotan? ¿Cómo las controlan? Un día te sientes en Disney y al otro no sabes ni quién eres. Las leo", finalizó.

El regreso al trabajo de la mano de Milo

A inicios de septiembre, Michelle Renaud compartió con sus seguidores algunas fotografías del primer viaje de trabajo que realizó con su recién nacido. La intérprete viajó desde España hasta Colombia para grabar una campaña publicitaria para la marca de shampoo de la que es embajadora. La actriz documentó esta aventura que compartió con Milo, quien, a pesar de ser muy pequeño, se portó muy bien en su primer vuelo trasatlántico.

En su publicaión, la intérprete habló de cómo fue hacer esta primera travesía con su bebé en brazos. "Primer viaje de trabajo con mi pedacito de amor. Milo es pura sonrisa con todos y un gran compañero de viaje", escribió como descripción de estas imágenes. Según dio a conocer, mientras ella y Milo estuvieron en Colombia, en casa Matías se quedó bajo el cuidado de su primogénito: "Cuatro días son suficientes para extrañar mucho a mi esposo y a Marcelo", escribió en otra par