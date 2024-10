Belinda y toda su verdad desde París: 'Antes sufría mucho pero cada vez soy más amorosa conmigo misma' [Exclusiva]

¿Con quién sería tu colaboración soñada?

No sé, es que me encantaba Natanael Cano, era una colaboración que tenía muchísimas ganas de hacer, era un sueño. Y la cumplí. Y ahora, no sé con quién me gustaría colaborar, pero hay muchas sorpresas que vienen para mi disco. Por ejemplo, tengo una colaboración con Kenia Os, que me encanta, es la primera artista mexicana con la que voy a cantar. Me encanta apoyar a las mujeres, eso es superimportante para mí. Tengo una canción también con Tito Doble P, que es increíble, su voz es única, me encanta. Con Los Ángeles Azules por segunda vez, pero ahora en mi disco, eso también me llena de orgullo.