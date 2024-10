Fallece la cantante Cissy Houston, madre de Whitney Houston, a los 91 años

Cissy Houston, madre de la fallecida Whitney Houston y dos veces ganadora del GRAMMY, falleció a los 91 años. De acuerdo con los reportes, la cantante, quien compartió el escenario con grandes de la industria como Elvis Presley y Aretha Franklin, murió este lunes 7 de octubre en su hogar en Nueva Jersey. Pat Houston, nuera de Cissy, reveló a The Associated Press, que la aclamada intérprete de gospel falleció en compañía de sus seres queridos, mientras recibía cuidados paliativos en su hogar a causa del Alzheimer que la aquejaba.

© Michael Buckner/Getty Images Cissy Houston en los BET Awards 2012 en The Shrine Auditorium el 1° de julio de 2012 en Los Ángeles, California.

"Nuestros corazones están llenos de dolor y tristeza. Perdimos a la matriarca de nuestra familia", dijo Pat Houston a través de un comunicado. Dijo que las contribuciones de su suegra a la música y la cultura popular son "incomparables".

"Mamá Cissy ha sido una figura fuerte e imponente en nuestras vidas. Una mujer de profunda fe y convicción, que se preocupaba mucho por la familia, el ministerio y la comunidad. Su carrera de más de siete décadas en la música y el entretenimiento permanecerá en el primer plano de nuestros corazones".

Cissy Houston, cuyo nombre real era el de Emily Drinkard, nació el 30 de septiembre de 1933 en Newark, Nueva Jersey. Houston formó parte del conocido grupo vocal The Sweet Inspirations. El grupo hizo coros para una variedad de cantantes de soul, entre ellos Otis Redding, Lou Rawls, The Drifters y Dionne Warwick. The Sweet Inspirations apareció en Brown Eyed Girl de Van Morrison y cantó coros para The Jimi Hendrix Experience en la canción Burning of the Midnight Lamp en 1967. Ese mismo año, Houston trabajó en el clásico de Franklin Ain’t No Way.

© James Kriegsmann/Michael Ochs Archives (En el orden de las manecillas del reloj) Sylvia ShemwelL, Cissy Houston, Myrna Smith y Estelle Brown del grupo The Sweet Inspirations

La última actuación de Houston con The Sweet Inspirations se produjo después de que el grupo subiera al escenario con Presley en un espectáculo en Las Vegas en 1969. Su última sesión de grabación con el grupo se convirtió en su mayor éxito de R&B (Gotta Find) A Brand New Lover. Durante ese tiempo, el grupo ocasionalmente realizaba conciertos en vivo con Franklin. Después del éxito del grupo y de cuatro álbumes juntos, Houston dejó The Sweet Inspirations para seguir una carrera en solitario donde prosperó.

Houston grabó más de 600 canciones en varios géneros a lo largo de su trayectoria y su voz se puede escuchar en pistas junto a una amplia gama de artistas como Chaka Khan, Donny Hathaway, Jimi Hendrix, Luther Vandross, Beyoncé, Paul Simon, Roberta Flack y su propia hija.

Houston ganó dos premios Grammy por sus álbumes Face to Face en 1997 y He Leadeth Me el año siguiente en la categoría de mejor álbum de gospel y soul tradicional.

Las tragedias en el corazón de Cissy

En cuanto a su vida personal, Cissy tuvo tres hijos; Gary Garland, fruto de su primer matrimonio con Freddie Garland. En segundas nupcias con John Russell Houston Jr. tuvo a Michael y Whitney Houston; fue esta última quien siguió sus pasos como cantante.

© Stephane Cardinale/Sygma via Getty Images Whitney Houston y su madre Cissy Houston en los World Music Awards el 4 de mayo de 1994 en Mónaco

Uno de los más grandes dolores en la vida de Cissy fue perder a su hija, la cantante Whitney Houston a los 48 años. La intérpete de I Will Always Love You fue hallada sin vida el 11 de febrero de 2012, en la bañera de su habitación de hotel en Los Ángeles, previo a la gala de los GRAMMY.

En 2013, Cissy lanzó un libro titulado Remembering Whitney, donde habló abiertamente de su hija; desde sus días más felices juntas, sus adicciones, su vida amorosa y su deceso. En esa publicación, Cissy recordó la muerte de su hija: “Sigo atormentada. Estoy enfadada porque murió sola y en esas condiciones”.

© Dave Kotinsky Cissy Houston y Bobbi Kristina Brown en el estreno de 'The Houstons: On Our Own' en Tribeca Grand Hotel en octubre de 2012

Tres años después, enfrentó otra dolorosa pérdida, la de su nieta, Bobbi Kristina Brown, hija única de Whitney y el cantante Bobby Brown. En enero de 2015, la joven de 21 años fue hallada inconsciente en la tina de su casa y seis meses después, tras haber estado en un coma inducido, Bobbi falleció el 26 de julio de ese mismo año.