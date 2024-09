Ex Miss Universe República Dominicana revela que sufrió quemaduras por una olla de presión

Debbie Aflalo preocupó a sus seguidores esta semana luego de revelar que había sufrido un accidente en casa que la dejó con heridas delicadas. La ex Miss Universe República Dominicana compartió en sus redes sociales que por un momento su vida y su salud estuvieron en peligro cuando en un día normal explotó la olla de presión que tenía en uso.

© IG: @debbieaflalo Debbie Aflafo

El accidente le ocasionó quemaduras de segundo grado en diversas partes del cuerpo, además de lesiones de primer grado en la cara. "Fui víctima de una explosión de una olla de presión, que yo de verdad no se la deseo absolutamente a nadie, fue un momento muy traumante. Gracias a las oraciones de mi madre, y que Dios la escucha, yo hoy estoy bien y lo estoy contando", dijo la modelo de 31 años, advirtiendo a su público del peligro de usar esta herramienta en la cocina.

"Vi como el aro de silicón de esa olla salió volando al momento de la explosión", explicó. Y continuó: "Toda el agua me cayó en la cara, en el pecho, en los brazos, y en el abdomen".

Video relacionado

Todo sucedió en un instante, una falla en la olla que puede ser ocasionada por daños en el empaque o no haberla cerrado adecuadamente, lo que provoca que el vapor en el interior libere se manera muy violenta el contenido durante la cocción. Sin embargo, Aflalo aseguró que "la tapa no se movió nunca, esa tapa de esa olla si se hubiese movido yo no estuviera contando esto hoy".

Afortunadamente, la ex reina de belleza se encuentra bien, sanando las heridas y agradecida de poder contar su experiencia.

Un accidente casero bastante común

Además de la impresión y el dolor por las quemaduras, Debbie se llevó una sorpresa al enterarse de que este tipo de accidentes en la cocina son mucho más comunes de lo que se habría imaginado. Un dato que conoció mientras las enfermeras la atendían de emergencia y que la motivó a advertir a la gente sobre los riesgos que hay en la cocina.

© IG: @debbieaflalo Debbie Aflafo

"Les sugiero que mejor no las usen y que si las van a usar tengan mucho cuidado, sálganse de la cocina, vuelvan cuando ya esté listo, apagarla y déjenla ahí reposar hasta que se enfríe, es muy peligroso", explicó.

La corona de Debbie Aflafo

En 2021, Debbie ganó el título de Miss Universe República Dominicana, lo que la llevó a representar a su país en el certamen de belleza más importante. Además de modelo profesional, es licenciada en Diplomacia y Relaciones Internacionales. Su pasión por lo fashion la llevó a estudiar Diseño de Modas; y su interés por conocer el mundo la hizo estudiar para Tripulante de Cabina y un Máster en Comercio Internacional.