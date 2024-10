Julio Iglesias desmiente los rumores sobre su carrera: 'Me he levantado con la falsa noticia de que me retiro'

Aunque en la actualidad y prácticamente a lo largo de su carrera Julio Iglesias ha procurado ser muy discreto a la hora de hablar de su vida privada en público, no ha logrado escapar de los rumores y especulaciones en torno a su intimidad e incluso su carrera. Tal y como ha sucedido recientemente, cuando algunos medios de comunicación hicieron eco del supuesto retiro de los escenarios del cantante de 81 años, citando a una fuente cercana a él. Algo que el intérprete se ha encargado de desmentir de manera puntual, a través de un comunicado, en el que de forma tajante ha dejado en claro que el día que decida despedirse de la música se lo hará saber personalmente a sus fans.

A través de sus historias de Instagram, el intérprete de temas como Me Olvidé de Vivir se pronunció respecto a todo lo que se ha venido diciendo sobre su carrera y su supuesto retiro de los escenarios. “Hoy me he levantado con la falsa noticia de que me retiro. En estos últimos años me han matado varias veces, han dicho que tengo Alzheimer, han dicho de todo, y hoy han llegado aún más lejos", expresó el intérprete con cierta preocupación.

El artista ha aprovechado la oportunidad para aclarar que por ahora la idea del retiro no es algo que tenga en mente, por lo que prometió que habrá Julio para un buen rato. "Un periodista no sé de dónde dice que un amigo le ha dicho, que ya no puedo ni quiero cantar más. El día que me vaya a retirar, yo personalmente lo anunciaré con pena, pero con dignidad”, agrego.

Finalmente, Julio Iglesias compartió con sus fans los proyectos en los que actualmente está trabajando, dejando en claro que aunque ha mantenido un perfil bajo, se mantiene activo. “Es increíble el mal que puede hacer un mal periodista. Estoy feliz, trabajando con la serie de Netflix que seguramente cambiará mucho la percepción de mi vida. Mientras tanto, y como siempre, todo mi cariño”, finalizó.

Seguirá adelante por sus fans

Como bien lo mencionaba el cantante de 81 años en su comunicado, esta no es la primera vez que se habla sobre su supuesto retiro. Sin embargo, Julio es consciente de que su carrera está en manos de sus fans, por lo que se ha mantenido firme a la idea de que dejará de cantar una vez que su público se lo pida. "Seguiré cantando hasta que el público me diga basta", señaló Iglesias en 2011, durante una ceremonia en la que fue reconocido por ser el artista latino con más ventas en la historia.