Belinda responde a quienes creen que su caída en la pasarela de París fue actuación

El pasado 23 de septiembre, Belinda cumplió un sueño al subirse a una importante pasarela en París representando a México. Sin embargo, poco después de salir ante el público, tropezó y cayó delante de todos; Anitta, quien participó en el mismo evento, se acercó a ayudarle. Lo que bien pudo haber sido un momento bochornoso, a la cantante sirvió para demostrar su fortaleza y valentía, pues se puso de pie y siguió su caminata con entereza. La intérprete ha reflexionado sobre aquella inolvidable experiencia, y ha asegurado que, contrario a lo que algunos creen, no se trató de actuación.

© Getty Images Anitta se apresuró a ayudar a Belinda luego de que tropezara.

“Yo creo que nadie quiere caerse en una pasarela de L' Oréal , ni en ninguna otra; al final, no hay manera de que uno quiera caerse en un desfile”, expresó la intérprete de Cactus en entrevista con la revista ELLE México. “Eso es para todas las personas que piensan que lo hice a propósito, pues no, evidentemente fue un accidente que a cualquiera le pasa, y una gran lección para mí”, agregó, desmintiendo aquellas versiones que circularon en redes sociales de que supuestamente todo estuvo planeado.

Belinda confesó que es una persona a quien le gusta tener todo bajo control, pero admitió que hay cosas que es imposible evitar, como lo son las caídas. “Lo más importante, literalmente es, aunque parezca de película o de historia de fantasía, volverse a levantar. La cosa es que yo me caí en una pasarela a nivel internacional, en París, pero pues yo creo que a todos nos han pasado las caídas típicas”, dijo.

Belinda sufre caída en desfile de París y Anitta la ayuda a ponerse de pie

La cantante de 35 años explicó que no pudo ensayar con el vestuario, lo que bien pudo haber repercutido en el accidente que tuvo durante la pasarela. "Ese día estaba lloviendo muchísimo. Yo no pude ensayar porque estaba lloviendo y era imposible”, contó.

Belinda confesó que ella misma se sorprendió por la forma en la que se levantó tras su comentada caída. "No sé cómo le hice, de verdad. Porque yo veo los videos y digo: ‘No puede ser cómo me levanté y cambié la cara’. Yo creo que por eso la gente piensa que fue todo una actuación, porque realmente me levanté y seguí”, expuso. Sin embargo, ella atribuyó su reacción a otra cosa. “Yo creo que es esa fuerza interior, que además soy Leo, y salió la Leo que llevo dentro y dijo: ‘Me levanto, sigo, termino’”.

© Getty Images Belinda se levantó y siguió adelante como toda una profesional.

Tras lo ocurrido, la propia cantante ha tomado con humor su tropiezo. “Yo creo que nunca olvidaremos ese momento. De hecho, ayer que estaba caminando con unos amigos por París en la noche, un amigo se resbaló y le dije: ‘Ya aplicaste un Belindazo’. Ahora, siempre que alguien se caiga, voy a decir: ‘Ya estás como yo’”, expresó bromista.

Conmovida por el apoyo que recibió

Tal como lo mostró en sus redes sociales, la intérprete contó que la caída le dejó marcas. Sin embargo, el dolor fue más allá de lo físico. “Lloré después de la pasarela. Real me dolió, no tanto el golpe físico —porque sí me pegué y me hice moretones—, sino el corazón. En el momento pensé: ‘¡Qué decepción conmigo misma, ¿por qué?!’”, compartió.

© Instagram @belindapop Belinda mostró las lesiones provocadas por su caída.

Sin embargo, los mensajes de apoyo y cariño que recibió después fueron el mejor bálsamo para ella. “Después vi a tanta gente que me apoyó, desde Jane Fonda y Andie MacDowell, una de mis actrices favoritas, que me sentó en sus piernas. Después de que estas dos mujeres, que son actrices a las que respeto desde hace años, me apoyaran, no tengo palabras para describir lo increíbles que son. Me sentí mucho mejor, y al final del día, todo pasa por algo. Hay que siempre levantarse”, dijo, haciendo énfasis en la valiosa enseñanza que obtuvo y que ha compartido tras lo ocurrido.