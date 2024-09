Belinda agradece a Anitta por ayudarla, tras su tropiezo en desfile de París

Este 23 de septiembre, Belinda ha materializado un sueño al desfilar en París representando a México, tal como lo reconoció en entrevista con HOLA! AMÉRICAS. En medio de esta inolvidable experiencia, la cantante de raíces españolas ha sido sorprendida por una circunstancia imprevista, pues en medio de la pasarela ha sufrido un tropiezo. Tras lo ocurrido, la intérprete ha compartido un poderoso mensaje, así como sincero agradecimiento hacia Anitta, quien la ayudó tras su caída.

© Getty Images Belinda lució como toda una top model.

Belinda fue una de las celebridades que participaron en Le Défilé L'Oréal Paris, en el marco de Paris Fasion Week. La cantante lució guapísima con un vestido corto color rojo, con cuello alto y manga larga, así como cinturón ancho a la cadera. El look se complementó con unas estilosas botas over the knee de plataforma en el mismo tono.

Momentos después de salir a la pasarela, la intérprete de Cactus tropezó y cayó de rodillas. Su reacción fue rápida y pudo apoyarse con las manos en el piso para evitar caer por completo. En ese preciso instante, Anitta, otra de las estrellas invitadas al desfile, regresaba de su caminata, y se apresuró hacia Belinda para ayudarla a ponerse de pie.

© Getty Images Anitta se apresuró a ayudar a Belinda luego de que tropezara.

El público reaccionó emocionado no solo al gesto solidario de la cantante brasileña, sino también a la actitud de Belinda al ponerse de pie tras lo ocurrido y seguir adelante con toda la actitud y esbozando su más bella sonrisa; incluso envió un beso al público que la aclamaba.

Lejos de evitar referirse a lo ocurrido, ‘Beli’ recurrió a sus redes sociales para compartir un video del momento en el que cayó y se levantó en la pasarela, así como un inspirador mensaje. “No importa cuántas veces te caigas, lo importante es cómo te levantas”, escribió la cantante de 35 años en su cuenta de Instagram. “Gracias @anitta”, agregó en su post, reconociendo el apoyo de su colega.

Los seguidores de la intérprete de La Mala aplaudieron su seguridad y entereza, así como la actitud de Anitta. Entre los comentarios destacó el de Danna Paola, quien escribió: “Como la reina que eres”. Samadhi Zendejas, por su parte, expresó: “Como ave fénix”. “Más belleza no hay”, y “Ganando como siempre”, fueron otros de los mensajes que recibió la publicación de Belinda.

© Getty Images Belinda continuó con la pasarela son gran seguridad.

La emoción de Belinda por participar en este desfile

Previo a su espectacular desfile por la ‘Ciudad de las Luces’, la cantante se refirió a esta oportunidad única. “Es un sueño hecho realidad poder representar a México en este desfile tan icónico con las 50 mujeres que representan a L'Oréal alrededor del mundo”, confesó en entrevista con HOLA! AMÉRICAS. “Es un desfile súper importante y me siento muy feliz de formar parte de la familia L'Oréal, siempre me encantó la marca, me encanta que es una marca que empodera a la mujer y nosotras lo valemos”, agregó emocionada.

'Beli', admitió que París ocupa un lugar especial en su corazón pues por parte de su familia materna, tiene ascendencia francesa, por lo que siente cierta calidez de hogar al estar ahí. “París es una ciudad que me inspira muchísimo... la música, el arte, la cultura. Mi mamá es francesa y mi abuelo también, entonces tengo también como familia, primos... Entonces siempre es bonito regresar y recordar todas las veces que venía de chiquita y más en este momento tan importante”, comentó.