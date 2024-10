El increíble look de Ale Capetillo con el que se convirtió en toda una 'princesa' en Italia

Sin duda alguna, Ale Capetillo vive un momento de ensueño de la mano de su novio Nader, con quien recientemente se comprometió. Y mientras llega el día en el que la joven hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo llegue al altar, ella sigue viviendo su romance al máximo, entre viajes por el mundo y algunas bodas. Tal y como sucedió recientemente, cuando la influencer viajó hasta Italia para asistir al casamiento de una de sus amigas. Una oportunidad en la que hizo gala de su buen gusto, pues se dejó ver con un espectacular vestido color rosa, con el que lució perfecta para la ocasión y como toda una princesa.

© IG: @alecapetilloga Ale Capetillo y Nader se fueron de boda a Italia

A través de su perfil de Instagram, Ale compartió algunas imágenes de su asistencia a la boda de su amiga, una ocasión en la que estuvo acompañada de Nader, que como buen caballero, lució sobrio y elegante, pero sin quitarle protagonismo a su amada, quien verdaderamente optó por un look digno de cuentos de hadas. Y es que la modelo eligió un diseño palo de rosa firmado por Simorra, el cual resaltaba por su falda ámplia y su diseño de hombro descubierto, siendo los discretos olanes que adornaban todo el vestido lo que le daban el toque de elegancia y fantasía a todo su look. "El día que me sentí una princesa por Italia", expresó Capetillo al pie de sus fotografías.

© IG: @alecapetilloga Ale Capetillo lució como una princesa con este vestido rosa

Ale complementó su look con algunos detalles de joyería dorada y unos enormes pendientes con los que enmarcó su rostro. La influencer optó por llevar el pelo suelto, peinado de raya en medio y con unas lifgeras ondas en las puntas. En cuanto su maquillaje, prefirió por tonos rosa y melocotón, los cuales llevó principalmente en mejillas y labios, contrastando a la perfección con su hermoso vestido.

Video Relacionado

El amor la sorprendió en Madrid

En septiembre del año pasado, Ale Capetillo publicó un texto en sus redes sociales, en el que reconoció que Cupido la sorprendió con esta relación: “Si me hubieran dicho hace tiempo que me enamoraría de alguien de otro continente, de otra cultura y que me estaría comunicando en inglés durante mi relación, jamás te hubiera comprado la historia y hoy estoy viajando y conociendo el mundo con mi compañero libanés. Si te dejas llevar la vida te sorprende”, escribió.

Cabe destacar, que durante una dinámica de preguntas y respuestas que Ale organizó en sus redes sociales, la influencer reveló cómo fue que conoció a su guapo novio. “Lo conocí en un bar, después él pensó que yo era de Marruecos y le dije: ‘No, hermano, soy latina, soy mexicana’”, relató la también modelo. “Luego nos vimos en la casa de un amigo que tenemos en común y después, por coincidencia, nos vimos en otro lugar. El chiste es que nos vimos muchas veces y el chico me pidió mi número”, siendo esta la historia de cómo fue que la vida los llevó a coincidir.