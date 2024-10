Tras el arranque de su gira con Nacho, Chyno muestra la intensa rutina de entrenamiento con la que se pone en forma

El pasado fin de semana fue totalmente inolvidable para Chyno Miranda y Nacho Mendoza, pues finalmente iniciaron su esperada gira por Estados Unidos. El dúo venezolano hizo vibrar a los cientos de fans que acudieron a su show en Hollywood, Florida, en el arranque de su Eternos Tour. Ahora, mientras llega le fecha de su siguiente presentación, Miranda ha compartido un vistazo de la intensa rutina de entrenamiento a la que se ha sometido para estar mejor que nunca.

© EB Public Relations Chyno y Nacho arrancaron en Florida su gira 'Eternos Tour'.

En su cuenta de Instagram, Chyno dejó ver la buena actitud con la que inició octubre. "¡¡¡Feliz comienzo de mes mi gente bella!!! Gracias Dios por todas las bendiciones recibidas y a ustedes por el cariño y apoyo que nos brindan”, escribió el cantante en una publicación conjunta con el entrenador Juan Manuel Cortés y la cuenta oficial que comparte con Nacho. “Esto es solo el comienzo de lo mejor que está por venir. Bendiciones para todos”, agregó en su mensaje.

Junto a estas palabras cargadas de positividad, Jesús Alberto Miranda —nombre real del cantante— publicó un video en el que se le veía dándolo todo en el gimnasio. “Los verdaderos regresos se dan con diciplina y pasión”, expresó.

Chyno Miranda muestra su intensa rutina de entrenamiento

En las imágenes se veía a Chyno poniendo un gran esfuerzo y empeño mientras hacía varios ejercicios, guiado por su entrenador. Al parecer, el cantante está siguiendo una rutina bastante integral, pues se le vio ejercitando su fuerza y resistencia con pesas, así como practicando algo de cardio y abdominales. El cantante se mostró muy concentrado y atento a las instrucciones del experto.

Sus seguidores no tardaron en reaccionar, y lo felicitaron por su dedicación. “Tú puedes con eso y más”, “Sigue dando ejemplo y sigue adelante”, “¡Qué ejemplo de superación!”, fueron algunos de los comentarios que le hicieron. Los fieles fans de Chyno están conscientes de los duros obstáculos que ha tenido que superar en los últimos años, pues a raíz del covid sufrió algunas complicaciones de salud, incluida una neuropatía periférica que mermó algunas de sus capacidades como las del movimiento y el habla. También sufrió depresión y cayó en un abuso de sustancias por el que fue ingresado a dos centros de rehabilitación.

© Instagram @chynomiranda En los últimos años, Chyno Miranda ha superado momentos difíciles.

Se encuentra mejor que nunca

El pasado 28 de septiembre durante su concierto en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood junto a Nacho, Chyno se dirigió hacia el público para expresar su alegría por estar de vuelta y también asegurar que se encuentra muy bien. “Aquí estoy para ustedes otra vez. Yo estoy perfecto, mejor que nunca. Me quedo en Miami. Los quiero mucho, los amo mi gente”, expresó.

© EB Public Relations En su show con Nacho, Chyno aseguró que está mejor que nunca.

En julio, el cantante tomó sus redes sociales para referirse a la situación de salud que ha venido arrastrando desde hace algunos años. “Actualmente me encuentro en un proceso de recuperación”, dijo, para luego referirse a su paso por el centro de rehabilitación ‘Tía Panchita’, en Caracas, donde él mismo ha asegurado no tuvo una grata experiencia. “Estaba en un sitio que me hizo mucho daño hace tiempo internado y de verdad que la pasé muy mal ahí”, agregó sobre su estadía en el lugar.

Finalmente, el cantante pidió a sus seguidores ser comprensivos con su situación, señalando que aún seguía en proceso de recuperación. “Les pido comprensión, respeto y tolerancia hacia mi persona si repito alguna palabra en algún momento. Bendiciones para todos, los quiero”, concluyó.