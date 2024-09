En su gran regreso a Florida junto a Nacho, ¿Chyno pudo ver a su hijo?

Hace unos meses, Chyno Miranda y Nacho Mendoza compartieron una buena nueva con la materializarían un sueño: su gira en Estados Unidos. Los fans del dúo venezolano se emocionaron y esperaban ansiosos su regreso. El día finalmente llegó, pues el pasado fin de semana los cantantes arrancaron con gran éxito su Eternos Tour en Florida. A propósito de esta presentación, había una gran duda, ¿sería el escenario del reencuentro de Miranda con su hijo Lucca?

© EB Public Relations Chyno y Nacho hicieron vibrar el el Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood.

El pasado 28 de septiembre, Chyno y Nacho se presentaron en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood, en la que fue la primera de las fechas programadas para su gira. El apoyo de sus fans se hizo presente, y no solo porque lograron un sold out, sino porque el recinto se hizo vibrar con sus cientos de voces coreando las canciones de los venezolanos.

© EB Public Relations Chyno y Nacho dieron un concierto inolvidable en Hollywood, Florida.

“Gracias papá, por un nuevo día. Por no desampararme, por hacerme compañía, por no dejar de verme cuando yo no te veía. En este laberinto eres mi guía. Gracias por esta nueva oportunidad de apreciar el verdadero valor de la amistad”, expresó Nacho al inicio del concierto, dejando ver como siempre su cercanía con su fe y también su agradecimiento por tener a Chyno nuevamente a su lado.

Los hijos de Nacho, apoyándolo en su concierto

Mientras los intérpretes de Niña Bonita lo daban todo en el escenario, en la primera fila se encontraba Melany Mille, prometida de Nacho, quien acudió al show junto a los seis hijos del cantante: Diego, Miguel, Santiago, Matías, Mya y Melina. La modelo compartió fotos y videos de la presentación, mostrándose feliz y orgullosa tanto por su pareja, como por su amigo.

© Instagram @millemelany Melanny Mille compartió fotos de los hijos de Nacho en el show.

Melany Mille disfruta junto a su pequeña Melina el concierto de Nacho

“Aquí estoy para ustedes otra vez. Yo estoy perfecto, mejor que nunca”, dijo Chyno en su oportunidad. “Me quedo en Miami. Los quiero mucho, los amo mi gente”, agregó el intérprete, quien años atrás, a raíz del covid sufrió algunas complicaciones de salud que derivaron en depresión y otras complicaciones.

© EB Public Relations Chyno aseguró que está mejor que nunca.

© EB Public Relations Chyno y Noche interpretaron sus grandes éxitos musicales.

A unos cuantos metros de él, en las primeras filas, se encontraba Astrid Falcón, su pareja, con quien se cree ya contrajo nupcias en secreto. Ella ha sido uno de los principales apoyos para Chyno en su recuperación, y él le ha expresado muchas veces su amor y agradecimiento. Sin embargo, algunos esperaban que en el concierto también estuviera Lucca, el pequeño de cinco años que tuvo con su exesposa Natasha Araos.

La prometida de Nacho elogia la voz de Chyno Miranda

No obstante, el pequeño aparentemente no estuvo en el esperado arranque de gira de su padre. Tras su separación Chyno y ‘Tashi’ han procurado mantener una relación cordial por el bien de su hijo. El año pasado ella compartió la captura de pantalla de una videollamada de Lucca con su papá, e incluso le dedicó al cantante una felicitación por el Día del Padre, Sin embargo, al parecer aún no se da el esperado encuentro en persona con el niño. Precisamente el fin de semana, la influencer publicó una foto del pequeño con un sentido mensaje: “Mi vida entera, mi compañero fiel, no sabes cuánto te amo”.

© Instagram @tashie_net Al parecer, Chyno no pudo reencontrarse con su hijo Lucca en su concierto.

¿Hubo una demanda de custodia?

A inicios de 2023 se dio a conocer en El Gordo y La Flaca (Univision) que supuestamente Natasha habría demandado a Chyno por incumplir cumplido los acuerdos establecidos al momento de su divorcio con respecto a la crianza de su hijo, específicamente sobre los tiempos de convivencia y la pensión alimenticia para su hijo.

Según se reportó en aquel momento, ‘Tashie’ estaba solicitando la custodia total de su hijo, alegando que Chyno se había desentendido de él. Cuando la influencer y el cantante se divorciaron en 2021, establecieron los días que el cantante vería a su hijo y la pensión para el mismo, pero supuestamente el artista empezó a ver cada vez menos al niño, “por ratitos” y entre semana. Además de eso, se señaló que dejó de aportar económicamente para la crianza de Lucca.