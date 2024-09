Alex Fernández y su esposa revelan cómo está su hija Mía después de ser operada

Este fin de semana, Alexia Hernández y Alex Fernández pasaron día y noche en el hospital junto a su hija mayor, Mía, de dos años de edad. A través de su cuenta de Instagram, la pareja compartió imágenes de su bebé quien dio lecciones de valentía al ingresar al quirófano, a que le retiraran una hernia. La pareja compartió con sus seguidores imágenes de la niña, tras salir del quirófano e informó que la pequeña se encontraba de buen ánimo, recuperándose satisfactoriamente. A pesar de haber sido intervenida quirúrgicamente, Mía se mostró sonriente durante un recorrido que hiso por los pasillos del hospital con dos de sus peluches favoritos.

© IG @alexfernandez.g Con esta tierna imagen, Alex mostró que estuvo con su hija en todo momento

¿Qué le pasó a Mía?

Después de compartir algunas fotos de la niña, usando una bata de hospital, Alex le reveló a sus seguidores el motivo de su visita al hospital: “Hoy quiero contarles que Mía fue operada de una hernia en la ingle que tenía de nacimiento. Gracias a Dios, todo salió muy bien y ahora está recuperándose como la campeona que es. Quiero agradecerles de corazón por todos los buenos deseos y el apoyo que nos han dado. Nos sentimos muy bendecidos por tener tanta gente linda a nuestro alrededor. ¡Mía está perfecta y llena de energía!”, se lee en el feed del cantante donde compartió un par de fotos junto a la pequeña.

En esta publicación, el cantante enalteció la valentía de su pequeña hija: “Mía, mi amor, no hay palabras suficientes para describir lo orgulloso que estoy de ti. Eres mi guerrera, mi princesa y mi motor de la vida. A pesar de lo pequeña que eres, has demostrado una valentía que me asombra y me llena de admiración. ¡Tu sonrisa y fuerza me inspiran cada día más!”, escribió el mayor de los Fernández Guinart. En otro clip, publicado por la mamá de la niña, donde la vemos caminando por el hospital, Mía comenta a la cámara: “¡Hola, chicos! Estoy muy bien, gracias”.

© IG @alexiah.mma La joven pareja compartió varias fotos de su primogénita en el hospital

La niña de papá

Con el nacimiento de Mía, Alex Fernández cumplió su sueño de convertirse en padre, un papel que desempeña inspirado en su propio padre, Alejandro Fernández. Desde antes de que la bebé viniera en camino, el cantante reconoció que le gustaría ser padre joven, tal como lo fue El Potrillo con quien, ahora, tiene la gran oportunidad de compartir escenario. Desde su debut como papá, el joven cantante ha decidido llevar a su familia a las giras, razón por la cual su hija Mía está comprobablemente acostumbrada a los viajes desde sus primeros meses de vida.

© IG @alexiah.mma La niña envió un mensaje a los seguidores de sus papás

Al interior de los camerinos, donde Mía comenzó a caminar y en donde la familia ha creado los recuerdos más entrañables, tal como lo ha publicado Alex Fernández en sus redes sociales: “Mi chiquita me está acompañando a todos mis shows”, publicó hace un tiempo el cantante, durante una de las giras familiares que realizaron antes del nacimiento de Nirvana, su segunda hija. En varias ocasiones, Alex ha revelado que su primogénita le recuerda mucho a su abuelo, don Vicente Fernández: “Lo más extraño que me ha pasado es que Mía, mi hija, tiene muchas cosas que hacía mi abuelo, yo creo que pueden ser cuestiones genéticas”, reveló hace un tiempo en entrevista con el programa Hoy.