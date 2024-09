‘Chiqui’ Delgado comparte el gran momento entre Jorge Ramos y su hija Paola: 'Es maravilloso verlos juntos'

Si bien las últimas semanas han sido complicadas para Jorge Ramos por la noticia de su salida de Univision tras 40 años, el periodista ha encontrado en los suyos un bálsamo para el corazón. Recientemente, el aún titular del Noticiero Univision se mostró como el padre más orgulloso al presumir el gran logro de su hija Paola Ramos, quien recién lanzó su segundo libro Defectors: The Rise of the Latino Far Right and What It Means for America. En medio de la gira promocional de la publicación, Paola Ramos presentó su texto en Miami y como invitado especial tuvo a su padre quien la entrevistó frente a un grupo de admiradores y seres queridos, entre los que estaba Chiquinquirá Delgado, pareja de Jorge Ramos.

© GettyImages Jorge Ramos y 'Chiqui' Delgado están juntos desde 2011

Aunque 'Chiqui' y el periodista suelen ser discretos con su romance y su entorno más privado, en ocasiones como esta suelen hacer una excepción. Por ello, la presentadora de raíces venezolanas no dudó en expresar lo orgullosa que se sentía de ver a padre e hija como todos unos profesionales en la presentación del libro. A través de sus historias de Instagram, 'Chiqui' compartió su emoción por ver a ambos en ese momento tan especial en una librería en Coral Gables, en Miami. Ahí, Jorge entrevistó a Paola y ella presentó su nuevo trabajo.

"Es maravilloso verlos juntos @paoramos @jorgeramosnews Felicidades por tu nuevo libro querida Paola #youarebrilliant", escribió 'Chiqui' junto a un breve video que publicó en sus redes, en el que se puede ver a Paola conversando con micrófono en mano, mientras su padre la admira con una mezcla de emociones, entre el orgullo, la admiración y por supuesto, el cariño.

Apenas en junio pasado, Paola fue quien presentó el libro de su padre en junio pasado en Los Ángeles. En esa ocasión, la periodista fue la encargada de presentar el libro de su padre Así veo las cosas: lo que nunca te conté. Ella lo entrevistó y él respondió como todo un profesional a sus preguntas.

© @paoramos Jorge Ramos con su hija Paola en la presentación de su libro 'Así veo las cosas'

Agradecida por el cariño de 'Chiqui', Paola replicó el video en sus redes, dejando ver que entre ambas hay más que una excelente relación. Junto con las hijas de 'Chiqui'; Marielena y Carlota, y los dos hijos de Jorge; Paola y Nicolás, la pareja ha formado una familia ensamblada en la que el cariño, el respeto y el apoyo son los pilares.

'Chiqui', fue fiel consejera y más grande apoyo

Así como 'Chiqui' se enorgullece de los logros de Paola Ramos, y por supuesto de su pareja, el periodista Jorge Ramos, la presentadora también se ha solidarizado con él en los momentos más duros, como hace unas semanas, cuando el comunicador mexicano dio a conocer su salida de Univision, luego de cosechar una carrera de cuatro décadas frente a las cámaras.

© @chiqui_delgado Jorge Ramos y 'Chiqui' Delgado forman una de las parejas más estables del medio

Aunque manejan su relación en la más estricta privacidad, 'Chiqui' no dudó en demostrarle públicamente su cariño y admiración, pues ella sabe lo duro que él trabajó para llegar tan lejos en su carrera y que despedirse de Univision no fue una decisión nada fácil. “No conozco a nadie más entregado, profesional y valiente”, escribió la presentadora sobre una fotografía de Ramos en blanco y negro. 'Chiqui' agregó una frase como hashtag y escribió “lo mejor está por venir”.