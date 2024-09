Belinda reaperece en París al lado de la hija de Michael Jackson, Paris Jackson

La última semana, sin duda, ha sido de lo más especial para Belinda, quien se ha mantenido muy activa durante la Semana de la Moda de París, un evento del que ha sido parte de muchas maneras, pues además de ser una de las invitadas de L'Oréal en su pasarela, también ha sido parte de varios desfiles y grandes fiestas. Una de ellas fue la que organizó The Business of Fashion, a la cual acudió enfundada en un impactante look rojo y en donde coincidió con algunas celebridades, entre las que estaban Paris Jackson, con quien la intérprete de Mi Bella Traición tuvo la oportunidad de convivir y hasta de tomarse algunas selfies.

© Getty Images Belinda junto a Imran Amed, editor en jefe de The Business of Fashion y la doctora Nigma Talib

A través de redes sociales se han vuelto virales las imágenes en las que se puede ver a 'Beli' posando al lado de la hija de Michael Jackson, las dos luciéndo guapísimas, cada una con su estilo, pero unidas por el amor que tienen por la moda.

© Getty Images Paris Jackson fue una de las celebridades invitadas a la fiesta

Por otro lado, la también actriz coincidió con Jared Leto, con quie mantiene una cercana amistad, por lo que no fue para nada raro el hecho de que ambos llegaran juntos a la alfombra roja del evento, en donde ambos pudieron mostrar a detalles sus espectaculares looks, además de dar muestra de la complicidad que los une. Recordemos que en el pasado se han dejado ver juntos, disfrutando de diferentes actividades, especialmente cuando el intérprete visita México.

El increíble look de Belinda para su velada más fashion

Para esta ocasión tan especial, Belinda optó por un hermoso mini vestido de cuero rojo firmado por Versace, con el que resaltó su lado más sexy. Se trata del famoso Leather Corset Draped Midi Dress de la marca italiana, el mismo que usó Anne Hathaway a inicios de año durante el desfile de Versace Otoño-Invierno 2024.

La intérprete complementó su look con unos guantes traslúcidos largos en color negro, zapatillas al mismo tono y un clutch obscuro, dejando todo el protagonismo al vestido de inspiración noventera. La intérprete llevó el pelo suelto y peinado de raya en medio, con unas ligeras ondas en las puntas y un maquillaje sumamente discreto, llevando como accesorio solo unas gafas oscuras.