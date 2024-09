María Becerra habla por primera vez de su reciente pérdida: ‘Nunca sentí tanto dolor en mi vida’

Después de sincerarse con sus seguidores en redes sociales, donde compartió la noticia de que había tenido que ser intervenida quirúrgicamente, debido a un embarazo ectópico, María Becerra reapareció en televisión, en el programa de la reconocida presentadora argentina Susana Giménez a quien le contó por primera vez, cómo fue que se enteró de que estaba embarazada y cómo, poco tiempo después, se enteró que la gestación no llegaría a término. Sincera, María Becerra admitió que fue un proceso muy duro, tanto física, como emocionalmente, pues le hace mucha ilusión convertirse en mamá al lado de J Rei, con quien se comprometió el año pasado.

© María Becerra La cantante le contó a Susana Giménez, cómo se enteró de que su embarazo no llegaría a termino.

Su dolorosa pérdida

La cantante reveló que, por fortuna, se interrumpió a tiempo el embarazo, ya los ectópicos pueden llegar a ser mortales: “Sí, tuve un embarazo ectópico, fue bastante duro, es un duelo, uno se prepara mentalmente para otra cosa. Sí, fue medianamente rápido, como a la semana de que me enteré”. Recordó que, en ese momento, ya planeaba cómo comunicárselo a su familia: “Ya estábamos pensando, ¿cómo le vamos a decir a la familia?, yo quería esperar a tener tres meses, porque yo sé qué si tienes menos lo puedes perder”.

La argentina reconoció que desde el principio de su embarazo detectó que no era normal los dolores que presentaba: “La verdad, desde el primer momento, sentí muchos dolores, sí, la pasé muy mal, yo sentía y decía, para mí esto no está normal, no es un embarazo normal, tenía miedito, la verdad. Un día, estaba ensayando para una presentación que tenía y ahí cantando empecé a tener dolores muy fuertes, en medio del ensayo, después tuve una entrevista y tenía la panza tan inflamada que me tuve que desabrochar el botón, no podía más”.

© IG: @mariabecerra María Becerra y J Rei estuvieron juntos durante este difícil momento.

De emergencia, María llegó al hospital para enterarse que tenía que ser operada: “Me hicieron un estudio y me dijeron todo, que estaba con una hemorragia interna, por eso sufría, nunca sentí tanto dolor en mi vida, la pasé muy mal, de ahí me operaron laparoscópica”. A más de 20 días de la cirugía, la argentina está de regreso en el trabajo: “Me recuperé re bien y la verdad estoy muy agradecida con los médicos y con Dios y con mi novio”.

© IG @j.reiii La cantante reveló que seguirá intentando convertirse en mamá al lado de su prometido

Una familia con el amor de su vida

La cantante admitió que continuará luchando por su sueño de convertirse en mamá junto a su novio, con quien tiene poco más de dos años de feliz relación. María reconoció que uno de sus anhelos de vida es hacer una familia junto a su prometido: “Obvio, yo sueño con ser madre y él con ser padre, él es el amor de mi vida, siempre lo digo, no me interesa otra persona, nadie más que él y yo sé que para él es lo mismo, es el mejor compañero del mundo”, finalizó.