Melania Trump revela por qué no tuvo más hijos con Donald Trump

Melania Trump ha formado una familia con el expresidente y empresario Donald Trump y el hijo de ambos, Barron, quien ya tiene 18 años. Para ella es su único hijo, mientras que para el hombre de negocios, es el más chico de sus cinco hijos, fruto de relaciones anteriores. Como nunca, la exprimera dama ha hablado acerca de la razón por la cual ella y su esposo no tuvieron más hijos, dejando ver que la decisión fue de ella, a pesar de que su marido deseaba tener más hijos con ella.

© Erin Scott/Pool/Sipa USA Donald Trump, Melania Trump y Barron Trump

En una entrevista en el programa Fox & Friends de Fox News, la exmodelo de 54 años habló sobre este tema, a propósito del próximo lanzamiento de su libro de memorias. "Siempre estuve perfectamente bien con uno. Y Donald nos alentaba para tener más", dijo Melania a la presentadora Ainsley Earhardt en la conversación, la cual salió al aire este jueves 26 de septiembre. "Y yo dije, como, 'Estoy completamente bien con uno porque es una vida muy ocupada".

© M. Tran/FilmMagic Donald Trump, Melania Trump y Barron Trump en la develación de la estrella del empresario en el Paseo de la Fama en 2007

"Yo sé lo ocupado que él está... y yo estoy a cargo de todo. Así que es por eso. Es simplemente perfecto", dijo sobre su vida como madre de Baron Trump, quien tiene 18 años y que hace poco empezó sus clases en la Universidad de Nueva York, en Manhattan.

© Gustavo Caballero/Getty Images Donald Trump, Barron Trump y Melania Trump en Mar-a-Largo Club en 2015 en Palm Beach, Florida.

Ainsley trajo a la mesa una fotografía que aparece en el libro de memorias de la exprimera dama, misma en la que Melania aparece trabajando en su escritorio, rodeada con juguetes y libros de su pequeño hijo Barron.

Sobre esa imagen, Melania indicó lo importante que era para ella que su hijo la viera en una faceta diferente a la de ser madre. "Creo que es muy importante que les mostremos a nuestros hijos que también estamos trabajando. Para darles un ejemplo de cómo es la vida". La esposa de Donald Trump agregó: "Que nos vean, que somos productivas, que tenemos ideas, que las ideas se hacen realidad. Y así fue como se lo demostré a Barron".

Su rol como madrastra de cuatro

Además de Barron, Donald Trump es padre de Donald Jr., de 46 años, Ivanka, de 42 y Eric, de 40, fruto de su primer matrimonio con la fallecida Ivana Trump. En segundas nupcias, se casó con Marla Maples y tuvo a Tiffany, de 30 años.

Sobre su faceta como madrastra, Melania fue cuestionada en Fox & Friends sobre algún consejo que pudiera dar a las familias ensambladas como la suya, a lo que respondió: "Hay que aceptar a cada individuo tal como es. No se puede controlar a nadie. Sólo se puede controlar el propio comportamiento, las propias palabras. Todo el mundo tiene el control de sí mismo. Yo no tengo el control de mi marido. No tengo el control de sus hijos. Ni siquiera tengo el control de mi hijo. Él es su propia persona".

© Joe Raedle/Getty Images (De izq. a der.) El candidato republicano Donald Trump, la exprimera dama Melania Trump, Ivanka Trump, hija del expresidente Trump, Jared Kushner, yerno de Donald Trump, el candidato Republicano a vicepresidente J.D. Vance y Donald Trump Jr., hijo mayor del exmandatario.

"Todos tenemos nuestros 'sí' y nuestros 'no''. Y todos somos individuos. Una vez que llevas tu vida con respeto y amor... eso es todo lo que importa", añadió.