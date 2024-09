Tras su salida de Televisa, Paola Rojas aparece en Telemundo

Luego de que hace unos días Paola Rojas anunciara su salida del programa Netas Divinas, parece que la periodista está en la búsqueda de nuevos horizontes profesionales. El pasado miércoles, la comunicadora mexicana acudió como presentadora invitada de Al Rojo Vivo, junto a Jessica Carrillo. Esta aparición en tv se dio exactamente a una semana de la conductora de televisión saliera del show de Unicable, su participación en el programa de Telemundo ha sorprendido gratamente al público.

© @jessica_carrillo Paola Rojas y Jessica Carrillo con Regulo Caro en 'Al Rojo Vivo'

En ausencia de Lourdes Stephen, la otra titular del programa, Paola Rojas fue invitada a conducir el show, el cual se transmite de lunes a viernes en punto de las 4PM/ 3C por la señal de Telemundo. Para la ocasión, la presentadora lució un vestido rojo en corte recto con aplicaciones en forma de flores en la parte superior.

Agradecida por esta oportunidad, Paola compartió un video al lado de Jessica Carrillo, quien también es mexicana. "Muy agradecida contigo, que cariñosa, me está respaldando en todo, hasta vengo de rojo por si me caigo", dijo. En otro video, Paola mostró su gratitud a Jessica: "Esta hermosa tapatía me dejó colarme en su programa, gracias Jessica", a lo que Carrillo dijo: "Nada de colada, eres nuestra invitada especial y bienvenida siempre".

Paola Rojas como invitada de 'Al Rojo Vivo'

A su paso por el programa, Paola se dejó ver 'como pez en el agua', presentando varias noticias como el deceso de Eduardo Xol, estrella de Extreme Makeover, además de entrevistar en el estudio al cantante de regional mexicano Regulo Caro.

© John Parra Paola Rojas anunció su salida de 'Netas y Divinas' hace una semana

Los seguidores de la mexicana reaccionaron positivamente a su aparición en el noticiero. "Wow, tremenda periodista", "Sorprendida de verla, pero sí me gusta", "Déjenla de planta ahí", "Ojalá le den trabajo ahí, es muy buena", fueron solo algunos de los comentarios de la audiencia de Al Rojo Vivo.

© @paolarojas Paola Rojas sorprendió a la audiencia de Telemundo

Parece que Paola seguirá por un tiempo en Miami, o al menos eso dejó ver en su último video publicado apenas hace unas horas en su cuenta de Instagram. La periodista compartió un video tras terminar su rutina de ejercicios. Muy temprano, salió a correr con un conjunto deportivo en azul cielo y con ese atuendo sport, reportó de manera breve las condiciones climatológicas de la ciudad, la cual se está viendo afectada por el impacto del huracán Helene, fenómeno meteorológico que tocará tierra el costa noroeste de Florida como huracán categoría 2, aunque los expertos advierten que podría alcanzar la categoría 4 en la escala Saffir-Simpson.

Paola Rojas sigue en Miami View post on Instagram

¿Cuál será el futuro de Paola Rojas?

Los seguidores de la periodista se han preguntado si será Telemundo la nueva casa de Paola Rojas, sin embargo, hasta el momento la propia Paola no se ha pronunciado al respecto. A su salida de Televisa, la periodista de espectáculos, Ana María Alvarado, habría dado a conocer que al parecer Rojas estará siendo fichada por Imagen Televisión, pero está información no ha sido confirmada.