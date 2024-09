Karina Banda revela que se hizo una ‘lipo’ por inmadura: ‘Me arrepiento’

Gracias a su personalidad auténtica, Karina Banda se ha ganado el cariño y la simpatía del público, el cual la sigue en sus distintos proyectos televisivos. En Desiguales (Univision), la presentadora mexicana ha encontrado un espacio para compartir sus experiencias y opiniones sobre diversos temas, pues a menudo comparte junto a sus compañeras distintas vivencias personales. Recientemente se sinceró sobre el tema de las cirugías estéticas, y reveló qué intervención se hizo hace tiempo de la que ni su esposo Carlos Ponce sabía.

© Getty Images Karina Banda reveló que se hizo una cirugía estética de la hoy que arrepiente.

En una reciente emisión del programa televisivo, Karina y sus compañeras Amara ‘La Negra’, Migbelis Castellanos, Ana Jurka y Nancy Álvarez hablaban respecto a los procedimientos para bajar de peso, entre ellos las cirugías bariátricas. Las presentadoras coincidieron que, como en otras intervenciones, los resultados pueden variar de una persona a otra, y en algunos casos puede haber secuelas. “Yo creo que es importante, antes de una cirugía, platicar bien con el doctor, que te diga cuáles son todos los riesgos, qué es lo que te puede pasar, para que lo hagas con información”, opinó la mexicana.

Más adelante en la conversación, Karina compartió su experiencia con las cirugías estéticas. “Yo me hice una lipoescultura, de hecho, aquí ninguna de ustedes lo sabía porque no es algo que ando contando”, reconoció.

© Instagram @karinabandatv Karina Banda suele compartir con el público de 'Desiguales' algunas de sus vivencias.

“Esa decisión no la tomé dentro de una desesperación”, explicó, refiriéndose al hecho de que muchas personas suelen pasar al quirófano como último recurso cuando están desesperadas por perder peso. “Fue una Karina inmadura que siempre quería hacerse el busto”, contó. “Y cuando llega el momento de que hablo con mi papá para que me apoye económicamente para hacerme la cirugía, digo: ‘Mejor el busto no, porque soy muy chiquita y si subo de peso me voy a ver más grandota… ¿Qué me hago, qué me hago? ¡Ay! Me voy a hacer una lipoescultura’”, relató.

“Dentro de esta tontería en mi cabeza de ‘me quiero hacer algo’ no mides, no mides”, aseguró Karina, afirmación con la que sus compañeras estuvieron de acuerdo. De hecho, Migbelis reveló que ella a sus 17 años se hizo una liposucción en las rodillas, algo que hoy no consideraría hacerse.

© Instagram @karinabandatv Karina Banda se dijo arrepentida de la cirugía estética que se hizo años atrás.

La daba pena que su esposo se enterara

Luego de que Migbelis confesara que las cicatrices que le dejaron aquella operación estética que se hizo en la juventud le hacían sentirse acomplejada, Karina reconoció que a ella le provocó vergüenza su ‘lipo’, tanto que jamás le contó al respecto a su esposo.

© Instagram @karinabandatv Karina contó que su esposo no supo de su cirugía por mucho tiempo.

“Y justo ahora que dices lo de la pena, yo nunca le confesé a Carlos de que me había hecho en la cirugía”, contó. Y explicó que fue hasta que ambos se centraron en sus planes de ser padres. “Hasta que estamos en una cita médica para lo del bebé y el doctor me pregunta: ‘¿Tienes alguna cirugía?’. Le dije: ‘Sí, una lipoescultura’ y cuando salimos le dije a Carlos ‘perdón que nunca te conté’”, recordó.

Karina contó que Carlos se mostró comprensivo al respecto. “’Tranquila, no pasa nada’. Pero pasé una vergüenza porque nunca tuve la confianza de platicarle a Carlos esto”, señaló. “Y esa es una de las cosas que siempre hay que pensar: ¿Te va a dar pena platicarlo?”, expuso. “Me arrepiento y yo creo que muchas de las que estamos aquí que nos hemos hecho algo nos arrepentimos”, dijo e invitó a su auditorio a pensar bien antes de tomar una decisión sobre ese tipo de intervenciones.