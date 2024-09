Zendaya y su sincera confesión respecto a la fama: 'Me aterroriza'

Sin duda alguna, Zendaya es una de las actrices del momento. Y es que además de sorprendernos con sus personajes en producciones como la serie Euphoria o la saga de películas de Dune, en las que ha dado muestra de su versatilidad, su presencia en una alfombra siempre será garantía de glamour y looks espectaculares. Sin embargo, para la acrtiz el estar tan expuesta al escrutinio público es algo que le atemoriza, pues además se considera una persona tímida, por lo que el tema de la fama es algo que no disfruta del todo.

© Getty Images La actriz aseguró que nunca se ha sentido cómoda siendo el centro de atención

Así lo compartió la intérprete durante una proyección de la película Dune en Nueva York, en la que la actriz y el resto del elenco se encontró con algunos fans. Ahí, uno de los asistentes cuestionó a la actriz sobre la forma en la que los seguidores de esta saga rinden cierto culto a los filmes y si esto tenía relación con los fandoms de los famosos. “Siento que, a menudo, no estoy hecha para esa parte. Me encanta mi trabajo, estoy muy agradecida. Me encanta hacer el trabajo, me encanta estar en el set, me encantan momentos como este, no me malinterpretes, pero me aterroriza esa parte a menudo”, expresó la intérprete consternada.

© Getty Images La actriz dijo sentirse intimidada por la fama

En ese mismo sentido, Zendaya reveló que la moda se ha convertido en su escudo a la hora de pisar una alfombra roja, pues sin duda son momentos en los que se siente sumamente expuesta. “Yo era una niña tímida, siempre lo he sido, y por eso esta parte no es natural, esa es una gran razón por la que la moda se convirtió en algo importante para mí, porque es como una armadura con la que salgo y hago mi trabajo”, comentó.

Zendaya quiere ser vista como una persona normal

Si bien, Zendaya se ha acostumbrado a la fama y a todo lo que conlleva, nada le gustaría más que poder pasar desapercibida y que la gente la viera más como una persona que como una estrella de cine. “Así que no sé si yo, tampoco, puedo identificarme completamente, pero definitivamente entiendo lo que estás diciendo, y creo que eso es lo que me aterroriza. Me gustaría ser una persona y que la gente me viera primero como eso", compartió.

Además, la también cantante aseguró no estar hecha para la fama, aunque reconoce que no hay nada de malo en las personas que la disfrutan. "No sé necesariamente si quiero o puedo manejar todo eso o si quiero, para algunas personas eso forma parte de ello, disfrutan del poder que se deriva de ello, y no sé si eso sea para mí”, finalizó.