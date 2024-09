Paula Levy quiere seguir los pasos de su mamá y asegura estar lista para su debut como actriz

Para Paula Levy nada podría ser más especial que el poder seguirle los pasos a su mamá, la fallecida Mariana Levy, en el mundo de la actuación, por lo que en los últimos años se ha estado preparando para poder hacer su debut. De hecho, recientemente confesó que ya realizó su primer casting y que se encuentra muy emocionada de poder comenzar a construir su carrera y de hacerse de un nombre como actriz.

© IG: @paulalevyy Paula Levy ha comenzado a escribir su propia historia en el mundo de la actuación

Así lo compartió Paula en un reciente encuentro con la prensa, a las afueras de Televisa, en el que con cierta ilusión en la mirada reveló que iba saliendo de un casting para una serie. "Vine a hacer un casting, es lo único que puedo decir. Ojalá me quede; siento que lo hice muy bien; entonces, estoy contenta”, compartió la nieta de Talina Fernández conmovida.

© IG: @paulalevyy La hija de Mariana Levy se mostró ilusionada con la idea de poder interpretar un personaje que su mamá haya hecho

En ese mismo sentido, Paula se refirió a su desempeño en el casting, mostrándose muy segura de su talento y sus tablas. “Me sentí muy contenta, muy segura. Siento que me fue bien, fluyó padre. Me sentí cómoda y espero quedarme!", expresó, sin entrar en mayores detalles. "No sé que tanto puedo decir, pero es una serie. Va a estar padrísima, me quede o no, vas estar padre; pero espero que sí, lo hice muy bien, siento", agregó.

Al ser cuestionada sobre si creía que el apellido Levy sería de gran ayuda para ella a la hora de conseguir un papel, la incipiente actriz fue muy puntual a la hora de responder. “Soy la que tengo que estar aquí haciendo el casting, presentarme; hacer las cosas bien. Un nombre te lleva hasta cierto punto y te puede ayudar en algunas cosas pero no te va a dar todo”, advirtió.

¿Estaría dispuesta a reinterpretar uno de los personajes de su mamá?

En esta misma charla, la prensa la cuestionó sobre si le gustaría protagonizar un remake de alguna telenovela que su mamá haya hecho en el pasado, específicamente La Pícara Soñadora, la intérprete respondió con mucha ilusión. "Me encantaría... Justo estuve platicando con unas maquillistas de esto", compartió emocionada. "Yo la acabo de ver, porque tenía el trauma de que no la quería ver, ya cuando la vi dije: Está padrísima, muy linda, muy familiar', me encantaría poder hacer un proyecto así, pero primero es empezar, ahí vamos", finalizó.