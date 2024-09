Camila Cabello sorprende al revelar que su bisabuelo participó en la Revolución Mexicana

Mientras hace unos días Camila Cabello brillaba sobre la pasarela de L’Oreal, en París, donde desfiló junto a Kendall Jenner, Eva Longoria, Jane Fonda, Belinda, Anitta, Renata Notni, entre otras, en nuestro país, se estrenó la entrevista que realizó para el podcast, La heladera, conducido por Diego Madrigal, con quien la cantante se abrió de capa y habló de detalles de su vida privada que nunca había compartido en público, como la historia de su bisabuelo mexicano quien fue uno de los valientes que participó en el movimiento de la Revolución Mexicana, al lado, nada más y nada menos, que de Emiliano Zapata o de su fascinación por La familia P. Luche. En esta charla, la cantante se sintió tan cómoda, que reconoció: “Esta es mi entrevista favorita que he hecho en la vida”.

© Getty Images Hace unos días, Camila Cabello brilló sobre la pasarela de L'Oreal en París

Sus antepasados en México

Como nunca, la cantante habló de su familia y se mostró muy emocionada cuando el conductor mencionó el nombre de su bisabuelo paterno: “¡Yess!”, comentó, para luego revelar que su antepasado formó parte del movimiento armado de la Revolución Mexicana, donde peleó junto a grandes personalidades de este evento histórico en nuestro país: “Procúlo Capristan es mi bisabuelo y peleó en la Revolución con Zapata, Proculito”, comentó emocionada de revelar parte de la vida de sus antepasados en México.

Tras recordar a su bisabuelo mexicano, Camila recibió de parte del conductor un especial obsequio, relacionado con la época en la que se desarrolló el movimiento: “Es un libro que se llama Las Mexicanas, son fotografías desde un poco antes de la Revolución Mexicana hasta 1860, entonces puedes aprender un poco de la Revolución y al mismo tiempo ver cómo cambió la figura de la mujer mexicana”, explicó Diego, mientras hojeaba curiosa la publicación, la cantante aseguró: “Wow, me encanta esto, me lo voy a leer hoy, es fascinante, ve esto, ¡qué bonitas fotos!, esto está bello, gracias, siempre necesito inspiración, gracias, lo amo”.

© Getty Images La cantante sorprendió al revelar que su bisabuelo participó en la Revolución Mexicana

A propósito del tema de la evolución de las mujeres mexicanas, Camila, quien en el momento de la entrevista llevaba el cabello rubio, se sinceró sobre la decisión de teñir su melena: “Mi cambio de imagen me ha dañado mucho el pelo, he gastado mucho dinero en acondicionadores, al cabello mexicano no le gusta mucho el tinte rubio, pero soy adicta a las curiosidades y me gusta experimentar”. En esta conversación, la cantante también habló de su desconocido gusto por una de las series más famosas de Eugenio Derbez, La familia P. Luche: “Yo no sabía que Danna Paola era la niña de Familia P. Luche”, dijo sorprendida, mientras recordaba el tema principal del programa de televisión.

Video relacionado

© Getty Images La cantante también reveló que es gran fan del cantante Luis Miguel

Su sueño de colaborar con Luis Miguel

Otro dato curioso que reveló la cantante, es que es fanática de Luis Miguel desde muy pequeña, “Yes, mi Sol, mi Micky, México en la piel, me encanta, tiene tantas canciones buenas aquí”, comentó al recibir el disco del intérprete. Confesó que su papá fue quien le heredó este gusto musical: “Sí, la próxima vez que estemos en gira en México, siempre tenemos que cerrar aquí con mariachis, ayer en la cena cantamos Si nos dejan. Yo empecé a escuchar las canciones de Luis Miguel que, a veces, no sé los nombres de todas las canciones, pero si me ponen la canción, me sé toda la melodía. Me puse ayer una camiseta de Luis Miguel que mandé a hacer, Luismi, te amo mucho, esa es una colaboración que quiero, Luismi al menos una foto compadre”.

Durante esta entrañable entrevista también sorprendió la presencia de la mamá de la cantante, Sinuhé Estraba, quien habló de cómo es Camila: “Es la persona más dulce e integra que he conocido en mi vida”, comentó, mientras la cantante dijo: “Mi mamá es amable, pero fuerte, es una mezcla entre dulzura y fuerza. También es muy tímida”. La cantante también se mostró conmovida al recibir un disco de Aretha Franklin, la artista que la inspiró a dedicarse a la música: “Gracias Aretha, tu canción me cambió la vida, artistaza”.