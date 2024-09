Laura Flores comparte detalles de su estado de salud tras haber sufrido un microinfarto cerebral

A cinco meses de haber sufrido un microinfarto cerebral, Laura Flores está de regreso en las telenovelas con Las hijas de la sra. García , un melodrama que marca su retorno a la pantalla chica, tras el delicado problema de salud que enfrentó . A pesar de la gravedad de la situación, Laura ha continuado su vida, eso sí, siguiendo al pie de la letra las indicaciones médicas, pues ahora más que nunca está centrada en cuidar de su bienestar , para evitar posibles eventos cardíacos cómo el que padeció, incluso, lleva en su cuerpo un dispositivo para monitorear su presión arterial y evitar este tipo de complicaciones.

© IG @laurafloresmx Laura Flores habló del dispositivo que lleva en su cuerpo para monitorear su presión arterial

Los tras cuidados su microinfarto cerebral

Durante una entrevista para el programa Hoy , Laura Flores habló de cómo cuida su salud y mostró cómo luce el dispositivo que le introdujeron en el pecho, cerca del corazón, para estar midiendo su presión: “Sí, me asusté, pero gracias a Dios estoy bajo control médico, sin secuelas, estoy bajo control médico, tengo un aparato, como para comprobar frecuentemente mi presión cardíaca, no se ve, es como si fuera un USB, es una aplicación en mi celular”, comentó sobre este aparato que le ha Cambió la vida.

Dando muestra del gran sentido del humor que posee, Laura bromeó sobre este dispositivo y cómo es una de las personas que ha podido mejorar su salud, a apoyada de la tecnología: “Sí, ya soy ciber Laura, me siento muy bien, tranquila, Estoy disfrutando de una soltería voluntaria, estoy feliz dedicándome a los hijos”, dijo, haciendo referencia a la etapa que está viviendo junto a sus hijos adolescentes.

© Getty Images A cinco meses de su problema de salud, Laura regresa a las telenovelas

De acuerdo con la propia Laura, el microinfarto pudo haberse originado, luego de haberse sometido a un procedimiento en el que se inyectan las venitas de las piernas, con apariencia de arañitas, para desvanecerlas: “Me hicieron ultrasonido del corazón, un estudio con el esófago, me dijeron que fue la escleroterapia”, comentó en abril pasado, tras recuperarse de este problema de salud del que alertó a sus seguidores en Instagram: “Cuando esto me sucedió estaba en shock, tuve pesadillas, incluso, porque de verdad le tuve mucho miedo a perder la vida”, confesó en entrevista para el programa La mesa caliente.

© IG @laurafloresmx Este problema de salud marcó un antes y un después en la vida de Laura Flores