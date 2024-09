Mariana Ochoa recuerda su romance con Daniel Bisogno y revela la razón de su rompimiento

A inicios de la década de los 2000, Mariana Ochoa disfrutaba del éxito en solitario, luego de varias décadas de formar parte de la Onda Vaselina y después OV7. En aquel entonces, la intérprete firmó con TV Azteca, empresa en la que se consolidó como actriz de telenovelas y con la que grabó varios discos como solista. También ahí encontró el amor al lado de Daniel Bisogno, a quien conocía desde que eran niños y con quien se reencontró en esta etapa de su vida. Y aunque en todo momento se dejaban ver felices, lo cierto es que su romance no duró y tomaron la decisión de separarse; eso sí, lo hicieron bajo los mejores términos, quedando como grandes amigos. Algo de lo que habló la cantante en una reciente entrevista, en la que con total apertura reveló cómo fue su noviazgo con el también actor y la verdadera razón de su rompimiento.

© Getty Images Mariana Ochoa reveló que, en la actualidad, sigue siendo cercana a Daniel

Fue durante una charla que sostuvo con Yordi Rosado, para su canal de YouTube, que Mariana se sinceró respecto a esta etapa de su vida, una ocasión en la que reiteró el cariño que aún la une a Daniel. "Es un tipo muy divertido. Lo que presenta en su programa de tele es un personaje; sí tienen un humor muy acido, pero es una persona muy divertida, se preocupa por la gente de su alrededor, cuida mucho, es caballero, yo me la pasaba muy bien", compartió la intérprete de Aum Aum con una sonrisa en el rostro.

© IG: @soymarianaochoa Mariana Ochoa recordó su romance con Bisogno

Al escuchar estas palabras, Yordi quiso indagar respecto a las razones que los llevaron a terminar su relación, algo sobre lo que Mariana fue muy sincera. "Me di cuenta que era más mi cuate que otra cosa. Yo lo volteaba a ver y no me derretía. Si la química no es mucha y siempre ha sido mi cuate. Nos conocemos de toda la vida, desde hace 35 años", finalizó.

Mariana Ochoa, lista para una nueva etapa en su carrera

Luego de la disolución de OV7, a finales del año pasado, Mariana Ochoa se enfocado en sus proyectos más personales, así como a su carrera de solista. Además, ha incursionado como conductora de programas matutinos y youtuber. De hecho, actualmente se encuentra en plena planeación del espectáculo que presentará en el Lunario del Auditorio el próximo 11 de octubre.

Además, hace unas horas se confirmó que la intérprete se ha unido al elenco del programa Hoy, pues será parte del reality interno Las Estrellas Bailan en Hoy, un formato en el que ya había participado como jueza, solo que en esta ocasión estará como participante.