Mariana Ochoa aclara los rumores respecto a su inesperada salida de 'Sale el Sol'

Luego de la separación de OV7, Mariana Ochoa ha comenzado una nueva etapa profesional, en la que se encuentra completamente enfocada en sus proyectos más personales. Además, la intérprete también ha explorado otros terrenos por lo que hasta hace unas semanas formaba parte del elenco de presentadores del programa Sale el Sol, show del que tuvo que despedirse en medio de rumores y especulaciones, pues debido a una broma que hizo la cantante en plena transmisión, hubieron algunos malentendidos, los cuales no ha duado en aclarar en una reciente entrevista.

© @soymarianaochoa La intérprete se había sumado a la nueva etapa del matutino 'Sale el Sol'

Con la sinceridad que la caracteriza, Mariana habló de todo lo que se ha dicho sobre su salida del matutino de Imagen Televisión, luego de que durante uno de los programas le reclamara, en tono de broma, a Gustavo Adolfo Infante, su compañero en el show, por haberla mandado fuera del foro a hacer algunas cápsulas. Algo que generó algunas dudas entre sus seguidores, quienes comenzaron a especular sobre la posibilidad de que debido a esta situación, habría sido el periodista quien habría pedido la salida de la cantante. Es por eso que la exOV7 no ha tardado en aclarar la situación. "Mi Gus, perdón, yo nunca pensé que un chascarrillo, ahí al aire, fuera a causar tanto revuelo. Ya me preguntaron que si tu me corriste, que si fue tu culpa. La verdad no", comentó la intérprete en entrevista con el programa De Primera Mano.

En ese mismo sentido, Ochoa resaltó el gran apoyo que siempre ha recibido de parte de su excompañero de programa, por lo que no dudó en recalcar que todo se trató de una broma y que jamás quiso que Infante fuera señalado por su salida del show. "Al contrario, Gus me ha abierto las puertas de sus programas, su apoyo para entrevistas, para platicar conmigo, para presentar mis proyectos", detalló.

La despedida de Mariana de 'Sale el Sol' View post on Instagram

¿Por qué tuvo que dejar 'Sale el Sol'?

En esa misma charla, Mariana Ochoa revelpo la razón por la que tuvo que abandonar la emisión antes de tiempo, pues según reveló, estaba planeado que su estancia en el programa se extendiera hasta finales del 2024. "No solo ha sido Sale el Sol, también en teatro yo me comprometí a solo ocho fines de semana, porque yo ya traía una agenda tentativa de arrancar con mi espectáculo más hacia finales de año, y por eso que acepté quedarme en esta renovación de Sale el Sol", reveló.

Y que según compartió, las propuestas para retomar su carrera de cantante, ahora como solista, le llegaron de forma inesperada, por lo que tuvo que sacrificar algunos proyectos, con la finalidad de aprovechar estas oportunidades. "Sin embargo, las oportunidades llegaron antes, a rapiz del show que tuve en Tampico, que estuvo Air Supply, que compartimos el mismo escenario, y pues regresando empezaron las llamadas de diversos empresarios... Creo que la oportunidad es ahorita y al final de cuentas mi carrera es en la música", puntualizó orgullosa.