Mariana Ochoa recuerda el fin de su amistad con Ari Borovoy: 'Ni el saludo me contestaba'

Después de la repentina salida de Mariana Ochoa del matutino de Imagen Tv , Sale el sol , se hizo viral un fragmento de la entrevista que le concedió, en mayo pasado, a Gustavo Adolfo Infante , para el programa El minuto que cambió mi destino, en la habló como nunca de su distanciamiento con Ari Borovoy , su ex compañero en OV7 . Por primera ocasión, la cantante recordó cómo fue la relación laboral, luego de que su amistad terminó definitivamente. En esta charla, Mariana descubrió al revelar por qué no puede mencionar su nombre públicamente : “De él específicamente es de quién ninguno de nosotros podemos hablar”, explicó.

© @Ov7oficial Mariana Ochoa reveló cómo fue trabajar con Ari por año y medio sin hablarse

El trabajo tras su distanciamiento

La cantante confesó que no pudo recuperar su amistad con el dueño de Bobo Producciones, porque él no tuvo la voluntad de hacerlo: “No, estoy en contacto con todos, pero con él no, él no quiso limar las asperezas”. Para Mariana la pérdida de una figura tan importante en su vida como Ari fue un golpe muy duro: “Lloré muchas tardes, fue mi mejor amigo muchos años, le tengo mucho cariño hasta la fecha, porque sigue contando más lo bueno, que lo malo. , porque todos nos equivocamos, todos somos seres humanos, llevar un negocio no es fácil, si lo administró bien o mal, ya será su rollo”, dijo, haciendo referencia a las diferencias, en tema de finanzas, que enfrentó OV7 al inicio de su distanciamiento.

La cantante reconoció que, aquel problema financiero por el que todo comenzó, se resolvió gracias a la transparencia de Ari: “Reparó sus errores y lo hizo con la frente en alto, me duele porque yo siempre tuve la disposición de que se volviera a acercar y él no quiso”. La cantante reconoció que trabajar con Borovoy, tras la ruptura de su amistad, fue muy retador: “Yo decía: '¡Buenos días!' y ni el saludo me contestaba, en año y medio de gira, viéndonos, tres o cuatro días a la semana, no sé qué pasó en su corazón”, recordó.

© @Ov7oficial La cantante reconoció que ella sí buscó una reconciliación

Por primera vez, Mariana Ochoa reveló que la fractura con Ari representó un duelo en su vida: “Perdí un amigo que quise muchos años, que fue mi cómplice en muchas travesuras, de quien aprendimos de muchas caídas, pensé que lo iba a recuperar en el día a día de conciertos, de salir a comer, de las plásticas y no, su corazón estaba cerrado”. En un afán de conciliar, Gustavo Adolfo Infante dijo: “A mi me raya una canción de El Buk i , Marco Antonio Solís que se llama Démosle paso a la humildad , yo desde que adopté esa frase, mi vida ha sido mejor”, a lo que la cantante reaccionó diciendo: “Yo creo que eso es lo que a él le hace falta en este momento”.

© Getty Images Mariana Ochoa recordó cómo vivió el duelo por perder esa amistad

No descarta una reconciliación