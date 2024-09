En su primer aniversario de casada, Maity Interiano recuerda su boda en México: 'Fue un día que soñé por años'

Para Maity Interiano y su esposo Anuar Zidan no hay día más especial en su historia como pareja que el día de su boda. La pareja celebró con emoción su primer aniversario de bodas el pasado 23 de septiembre, recordando su enlace como uno de los momentos más felices. A través de sus redes sociales, la periodista hizo un balance de lo que ha sido su primer año de casada, mismo en el que se convirtió en madre de la pequeña Nour. En un video publicado en Facebook, la comunicadora también contó a sus seguidores que con motivo de su aniversario, ella y su esposo se irían de viaje en una escapada romántica para dos, dejando a su bebé al cuidado de sus seres queridos.

© Hola Anuar y Maity se casaron en la Iglesia San José El Calvario en Cuernavaca, México

"Dicen que el tiempo vuela cuando uno lo está pasando bien y en mi caso sí, realmente se me fue en un abrir y cerrar de ojos", empezó diciendo la periodista de raíces hondureñas. "Me parece que fue ayer que estaba celebrando mi boda y hoy ya estamos en el mes de nuestro primer aniversario, un mes muy especial, de mucha celebración, de mucha reflexión", indicó.

Maity y Anuar unieron sus vidas en una espectacular celebración en Cuernavaca, en México, en una bella ceremonia a la que ¡HOLA! AMÉRICAS tuvo acceso exclusivo. Ante 300 personas, entre amigos y familiares, la pareja se dio el 'sí, acepto' en la Iglesia San José El Calvario, ubicada en la zona céntrica de 'La Ciudad de la Eterna Primavera', conocida así por su excelente clima. La novia llevó un precioso vestido de la diseñadora española Rosa Clará, mientras que el novio lució un elegante esmoquin. Tras la celebración de la ceremonia religiosa, los novios festejaron en grande en Las Mañanitas, uno de los resorts más exclusivos y de tradición de Cuernavaca.

Como bien dijo Maity en su video en Facebook, uno de los momentos más especiales para ella fue la ceremonia religiosa. "Poder entrar a esa iglesia del brazo de mi papá, tener a tantas personas presentes con una iglesia llena con mis hermanos, mi familia y tanta gente que nos quiere. Anuar y yo intercambiamos unos votos no solo esos que exige la iglesia, sino que también nosotros decidimos escribir nuestros propios votos y fue muy especial lo que nos dijimos en ese momento", recordó la presentadora de Noticiero Univision Edición Nocturna.

© Hola Para la periodista, uno de los momentos más especiales de su boda fue poder entrar a la iglesia del brazo de su padre

Interiano recordó también la fiesta, la cual terminó hasta el amanecer. "Hubo baile, canto, hubo punta (el baile de Honduras), hubo bebida, hubo ramo, liga, pero lo que también hubo en abundancia fue mucho amor", agregó. "Fue un día que yo soñé por años, que planificamos en varios meses, un sueño hecho realidad".

El balance de su primer año de casada

"Ha sido un año de tantas bendiciones, aprendizajes, crecimientos, transformaciones, cambios en nuestra vida que no me queda más que agradecer a Dios", dijo Maity, quien se convirtió en madre en abril pasado. "Pasó muy rápido, no quiero imaginar cómo serán los siguientes pero estoy lista para lo que Dios tiene para mí; él sabe que lo que mi corazón siempre quiso, él sabe lo que tiene para Anuar, para mí, para nuestra familia", indicó la hondureña, quien se ha dejado ver plena y feliz al lado de su esposo y su hija, quien está a unos días de cumplir seis meses de vida.

© @maityinteriano Maity Interiano y su hija Nour

Sobre los planes que ella y su marido tienen para su aniversario, compartió que se irán de viaje. "Vamos a celebrar, nos vamos a dar una escapadita nosotros dos de novios, algo romántico, vamos a disfrutar, vamos a dejar a Nour en las mejores manos y vamos a disfrutar como papás", concluyó, ademas de agradecer a todos aquellos que le han dado sus buenos deseos por estos 365 días tan especiales al lado de Anuar.